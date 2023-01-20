Жулин о танцевальных дуэтах на Кубке Первого канала: «Они могут катать любой танец на выбор, это формат показательных выступлений»
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, в каком формате танцевальные дуэты будут выступать на Кубке Первого канала.
На турнире вне соревновательного зачета выступят Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.
«Они могут катать на выбор любой танец, это формат показательных выступлений», – сказал Жулин.
«Я думаю, они, скорее всего, будут катать показательные номера», – добавил он, отвечая на вопрос о том, какой танец будут катать его подопечные (Шанаева и Дрозд, Тютюнина и Багин).
Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море
1 комментарий