Жулин о танцевальных дуэтах на Кубке Первого канала: «Они могут катать любой танец на выбор, это формат показательных выступлений»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, в каком формате танцевальные дуэты будут выступать на Кубке Первого канала.

На турнире вне соревновательного зачета выступят – Егор Базин, – , Софья Тютюнина – Андрей Багин, – .

«Они могут катать на выбор любой танец, это формат показательных выступлений», – сказал Жулин.

«Я думаю, они, скорее всего, будут катать показательные номера», – добавил он, отвечая на вопрос о том, какой танец будут катать его подопечные (Шанаева и Дрозд, Тютюнина и Багин).

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