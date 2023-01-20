Жулин о танцевальных дуэтах на Кубке Первого канала: «Они могут катать любой танец на выбор, это формат показательных выступлений»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Андрей Багин Павел Дрозд Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, в каком формате танцевальные дуэты будут выступать на Кубке Первого канала.

На турнире вне соревновательного зачета выступят Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета ШанаеваПавел Дрозд, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.

«Они могут катать на выбор любой танец, это формат показательных выступлений», – сказал Жулин.

«Я думаю, они, скорее всего, будут катать показательные номера», – добавил он, отвечая на вопрос о том, какой танец будут катать его подопечные (Шанаева и Дрозд, Тютюнина и Багин).

Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ничего не поняла. Почему танцоров тоже нельзя включить в зачет как раньше? ( при Медведевой и Загитовой). А если нельзя, то зачем они там вообще нужны? Чисто чтоб показательный откатать?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий