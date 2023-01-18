Самоделкина, Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол выступят на Кубке Первого канала
Фигуристка Софья Самоделкина, танцевальные дуэты Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол выступят на Кубке Первого канала в Москве.
В телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» также отмечается, что Марк Кондратюк «дебютирует в новом качестве».
Турнир пройдет 21-22 января. Танцевальные дуэты примут участие вне соревновательной программы.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
нажаловались, что их притесняют..
Первый сам-то понимает, зачем выпускать вне соревнований аж четыре спортивные единицы, пока другие за деньги соревнуются. Я про это говорю.
А что ж Коляду Мишу не включили-такой артистический талант нельзя игнорить.Если КПК-шоу, Мишаня -стопроцентный звездный шанс любому шоу.Это тот уникум,который праздник собой несет.