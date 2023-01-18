Самоделкина, Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол выступят на Кубке Первого канала

Теги танцы на льду Андрей Багин Софья Тютюнина Софья Самоделкина Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина, танцевальные дуэты Софья ТютюнинаАндрей Багин, Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол выступят на Кубке Первого канала в Москве.

В телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» также отмечается, что Марк Кондратюк «дебютирует в новом качестве».

Турнир пройдет 21-22 января. Танцевальные дуэты примут участие вне соревновательной программы.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский

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42 комментария

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Шалимар
Ответ Дарья Виноградова
я думаю, что никто не снялся, просто Софу надо было притащить на КПК.
Думать - это явно не ваше. Если никто не снялся, то как поделить 9 фигуристок на две команды? По четыре с половиной?
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Ezhar
Ответ Лемур
Во первых ,танцоры получат свой гонорар за выступление. А не стали включать в соревнования потому, что там и так известно кто какое место займет среди танцоров. Зачем этот фарс нужен?
Я думаю, в трёх видах точно можно определить, кто победит, но всё равно же соревнуются, а не «показательные» устраивают
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Дудабот Уно
Ответ Svetmel
Может капитаном одной из команд или ведущим каким-нибудь)
Капитаном был уже.
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Лилибет
Здорово,что Василиса и Валера смогут принять участие,это очень приятная новость)
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Лемур
Ответ Ezhar
Если уже есть четыре пары, то чтоб уже не включить их в команды? А если это шоу, то отбор по спортивному принципу зачем? Есть более интересные спортсмены, чем некоторые на КПК. Первый сам-то понимает, зачем выпускать вне соревнований аж четыре спортивные единицы, пока другие за деньги соревнуются. Я про это говорю.
Во первых ,танцоры получат свой гонорар за выступление. А не стали включать в соревнования потому, что там и так известно кто какое место займет среди танцоров. Зачем этот фарс нужен?
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Jessi
Вместо кого выступит Самоделкина? Ее Тим писал, что она выступит и в КП, и в ПП
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Ольга Авдеенко
Ответ Александр Константинов
он уже был капитаном. либо ведущим, либо комментатором будет.
Думаю Комментатором
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Svetmel
Ответ Философия
А в каком "новом качестве" дебютирует Кондратюк"? На пуантах пробежится?
Может капитаном одной из команд или ведущим каким-нибудь)
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Любитель_ФК
Сказали А, надо и говорить Б, будет выступать Самоделкина, он ведь вместо кого-то? Ну сразу и скажите , кто снялся. Люди теперь будут думать и придумывать всякие фантазии. Уже ведь известно , вместо кого будет выступать Самлоделкина, так сразу и объявите.
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Alexander X
Ответ vanessa2021
Возьмите Анну Фролову на КПК!!! Может кто из принимающих решение читает Спортс. Дайте еще шанс Анне. Будет очень жалко, если Анна закончит фк карьеру.
а смысл?... какое она сейчас место, без усей, сможет занять?.... это борьба точно за 6й....
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Oleandra
Вот этого не надо.. видимо Соколовская, Крылова и Жулин
нажаловались, что их притесняют..
+3
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Ezhar
Ответ Лемур
Какая разница по какому принципу, если они вне соревнований выступят....
Если уже есть четыре пары, то чтоб уже не включить их в команды? А если это шоу, то отбор по спортивному принципу зачем? Есть более интересные спортсмены, чем некоторые на КПК.

Первый сам-то понимает, зачем выпускать вне соревнований аж четыре спортивные единицы, пока другие за деньги соревнуются. Я про это говорю.
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Дружба11
Коляду надо было включить хотя бы просто как вступительный или заключительный номер на радость зрителя.Его Щелкунчик-восхитителен.
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Дарья Виноградова
Ответ Vendetta4111323
Кто ещё снялся, раз добавили Софу?(
я думаю, что никто не снялся, просто Софу надо было притащить на КПК.
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Философия
А в каком "новом качестве" дебютирует Кондратюк"? На пуантах пробежится?
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EmperorNazer
Самоделкина же 11-я, еще две девочки снялись, помимо Синицыной, что ли? Или спортивный принцип приказал долго жить?
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Alexander X
Ответ Alla Belova
Кто -то ещё из девчонок снялся? Марк капитан? Молодцы, что отреагировали новыми приглашениями выступить в танцах!
может как запасную привлекают🤷
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Alexander X
Ответ Пользователь Гугла
Если Самоделкина, значит кто то из девушкк снялся, гадать не будем, скоро обьявят
вот и я думаю так же... но кто???🤔....
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фынский аксель
Ответ Osik92
Неужели танцоров добавили получается 4 пары будет так почему они вне конкурса то пойдут. Бред
Чтоб не палить очередь, после фиаска на ЧР
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Alexander X
Ответ Александр Константинов
он уже был капитаном. либо ведущим, либо комментатором будет.
комментатором, кажись, тоже уже был...
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Татьяна Моисеева
Ответ vanessa2021
Возьмите Анну Фролову на КПК!!! Может кто из принимающих решение читает Спортс. Дайте еще шанс Анне. Будет очень жалко, если Анна закончит фк карьеру.
У Ани хроническая травма и продолжительное лечение. Но заканчивать она пока не собирается, очень хочет продолжать кататься.
+2
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Лемур
Ответ Ezhar
А перечитать комментарий не судьба?
Какая разница по какому принципу, если они вне соревнований выступят....
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Пользователь Гугла
Ну вот четыре пары танцоров есть, что за дискриминация танцев на кубке первого, второй год подряд, я например никогда не смотрел танцы, первый раз посмотрел полностью на кубке первого, очень понравились тогда наши пары, накал борьбы, красота, харизма, сам удивился, тогда очень понравились худа и анабель и тиффани, зажигалки, они и болели сильно, зажигали вместе с Алиной
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Дружба11
За Ангелов и Анжелику рад.За Софу Самоделкину -так же.услышали нас организаторы наконец.
А что ж Коляду Мишу не включили-такой артистический талант нельзя игнорить.Если КПК-шоу, Мишаня -стопроцентный звездный шанс любому шоу.Это тот уникум,который праздник собой несет.
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Ezhar
Ответ Лемур
А прочитать новость до конца не судьба?
А перечитать комментарий не судьба?
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-2
-2
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