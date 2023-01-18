Самоделкина, Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол выступят на Кубке Первого канала

Фигуристка Софья Самоделкина, танцевальные дуэты Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол выступят на Кубке Первого канала в Москве.

В телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» также отмечается, что Марк Кондратюк «дебютирует в новом качестве».

Турнир пройдет 21-22 января. Танцевальные дуэты примут участие вне соревновательной программы.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский