Жулин о Валиевой: «Про какой допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат, хотя бы 3-3 исполнить – ни одна не сможет. А Камила делает чистые четверные»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.
– Многие под большим впечатлением от ваших высказываний в СМИ. Бывает, вы очень резко высказываетесь. Что это – нежелание мириться с происходящим, смелость?
– Часто бывает, что я ляпну, а потом жалею. Но, например, случай с Камилой Валиевой – меня просто трясло, потому что я прекрасно понимал, что научиться делать четверные прыжки так, как делает она… О каком вообще допинге может идти речь? Это бред.
И я видел, как издевались над Этери и над Камилой СМИ, когда девочка не могла на каток спокойно зайти – ее трясло. Это они устроили перед ее личными соревнованиями.
У меня просто сдали нервы. И поскольку я уже книжку написал, меня перло – хотелось высказываться, что-то писать. Казалось, что я делаю это правильно. Я тогда написал открытое письмо Баху, потому что меня просто трясло в этот момент. Было очень приятно, что очень многие люди в нашей стране поддержали мою позицию. Нужно об этом говорить.
У нас в WADA сидел Вячеслав Александрович Фетисов – и все было хорошо, мы со всеми договаривались. Как в нашем виде спорта, как и в политике – надо договариваться. Когда Вячеслав Иванович Колосков сидел в ФИФА, к нам относились очень серьезно. Когда в ОКР был Виталий Георгиевич Смирнов, к нам тоже относились серьезно.
Сейчас в этой WADA сидят 12 канадцев, 12 американцев и англичане. И что мы хотим? Чтобы у нас Валиеву признавали чистой спортсменкой? Они не будут с нами разговаривать. Как и во всей политике. <...>
– Как Камиле в 16 лет пережить такое?
– Во-первых, мне кажется, Камила очень умная девочка. Во-вторых, мне кажется, что она очень хороший человек. В-третьих, мне кажется, что у нее хороший тренерский штаб, они ей прекрасно помогут – они уже помогали и будут помогать. Думаю, такие люди, как Камила Валиева, не пропадут. Просто будет безумно обидно, если ее лишат (медали) и ей запретят тренироваться. Это трагедия.
Так это плохо для всех, для Америки тоже это плохо. Ведь ушла конкуренция, ушла мировая звезда. Что меня еще поразило, что на этом чемпионате России в Красноярске Валиева этот четверной прыгает вот так (щелкает пальцами) – на такой высоте! Про какой вообще допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат и немножко поднабрала, хотя бы 3-3 исполнить чисто – ни одна не сможет. А Камила Валиева делает чистые четверные.
– Но Камила – это же не только прыжки, в этом и магия.
– Я понимаю. Когда она делает выезд, у нее нога в 180 градусов уходит. Ее же очень сильно хотели в балет, но она сама выбрала фигурное катание. Я уверен, занимайся она балетом, это была бы выдающаяся балерина. Там нет допинга. Но, мне кажется, спорт – это интереснее. Я останусь при своем мнении, что таких фигуристок, как Камила Валиева, мир еще не видел, – сказал Жулин.
«Камила, прости родителей за красоту и талант. Они не ожидали, что ты поучаствуешь в торжестве маразма». Жулин решил, что терять нечего
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Старые песни о главном - никогда не утихнут.
Или не четверные , а что там Симона прыгала пол коксом
А то что девочку не готовили на случай попадания на допинге, недоработка
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Куда подсыпали-то?
Таблетки триметазидина покрыты плёночной оболочкой, а действующее вещество высвобождается только в кишечнике. Таблетку она могла принять только сама, даже если случайно или по ошибке.
Так вот, квады и вообще все ФК это прежде всего координация и поэтому он относится к координационным видам.
Физика тренируется намного легче координации и у большинства парней для таких прокатов как у Чена с 5ю квадами не хватает не физики а именно координации на весь прокат.
И в космонавты брали не атлетов, а тех у кого от природы отличная вестибулярка, которую еще основательно тренировали.
И футболисты потому мажут с 5 метров по пустым воротам что вестибулярка способна обеспечивать высокую координацию весьма недолго.
Координация у большинства фигуристов такова, что они почти сразу ставят вторую ногу на выездах. А у Камилы "нога в 180 градусов уходит" и она только на выездах набирает кучу баллов вдобавок к прыжкам, высоким как у лучших парней. Такого сочетания физики и координации нет у других фигуристок, и это не только природные данные, но и занятия балетом и гимнастикой, которыми занимался и Чен, тоже уникум среди мужчин.
То есть вы обвиняете сейчас всех российских спортсменок, что они на допинге? Ведь не только Камила может, а ещё и десятки других российских фигуристок сильнее американок, и Алина могла, она была сильнее американок на пике.
И про совпадения. Огласка результатов проверки оооочень вовремя. Далее. На заседаниях по решению допуска Валиевой на личные прокаты присутствуют кто ? Только те, кого обвиняют и те, кто обвиняет. Потому как закрытое. И опа, журналисты как то узнают многие моменты заседаний. Как так ? причем выдают самое жареное, про стакан. А на заседании, скорее всего, заставили сказать как могло к тебе в организм это попасть? Любую версию... Очень сильно подозрительно. Ржут над стаканом, а в версии обмена жидкостями и в помаду верят, принимают... Своих топить надо, а то ... там не достать, и тем пофигу.
Далее. Я больше верю в подставили. Могли как у нас подсыпать в еду( конкуренция на ОИ не хилая, ставки очень высоки) , так и на месте хранения доз с пробами подменить. Если кто то скажет это невозможно, дети те малые . Невозможно , ага ... в наш то век. Невозможно такую же пробирку сделать и по новой опломбировать? Вы серьезно ? Когда идет игра в политике - это влегкую сделают. Трубу СП взорвали, все знают кто, а те глазками хлопают - а это не мы. Невозможно ....
И да , хейтерят, скорее всего, проплаченные нищеброды-боты. Их аккаунты ни разу во время обсуждения прокатов он-лайн не отсвечивали. А тема Валиевой появляется - они нападают стаей. Фу.
Очень хочется, чтобы мама Камилы на кого-нибудь в суд подала. Но терпят, молчат, видимо, так надо. Но может настанет момент...
Тапками не закидывайте))