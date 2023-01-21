Жулин о Валиевой: «Про какой допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат, хотя бы 3-3 исполнить – ни одна не сможет. А Камила делает чистые четверные»

Теги Вячеслав Фетисов сборная России допинг Александр Жулин WADA женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

– Многие под большим впечатлением от ваших высказываний в СМИ. Бывает, вы очень резко высказываетесь. Что это – нежелание мириться с происходящим, смелость?

– Часто бывает, что я ляпну, а потом жалею. Но, например, случай с Камилой Валиевой – меня просто трясло, потому что я прекрасно понимал, что научиться делать четверные прыжки так, как делает она… О каком вообще допинге может идти речь? Это бред.

И я видел, как издевались над Этери и над Камилой СМИ, когда девочка не могла на каток спокойно зайти – ее трясло. Это они устроили перед ее личными соревнованиями.

У меня просто сдали нервы. И поскольку я уже книжку написал, меня перло – хотелось высказываться, что-то писать. Казалось, что я делаю это правильно. Я тогда написал открытое письмо Баху, потому что меня просто трясло в этот момент. Было очень приятно, что очень многие люди в нашей стране поддержали мою позицию. Нужно об этом говорить.

У нас в WADA сидел Вячеслав Александрович Фетисов – и все было хорошо, мы со всеми договаривались. Как в нашем виде спорта, как и в политике – надо договариваться. Когда Вячеслав Иванович Колосков сидел в ФИФА, к нам относились очень серьезно. Когда в ОКР был Виталий Георгиевич Смирнов, к нам тоже относились серьезно.

Сейчас в этой WADA сидят 12 канадцев, 12 американцев и англичане. И что мы хотим? Чтобы у нас Валиеву признавали чистой спортсменкой? Они не будут с нами разговаривать. Как и во всей политике. <...>

– Как Камиле в 16 лет пережить такое?

– Во-первых, мне кажется, Камила очень умная девочка. Во-вторых, мне кажется, что она очень хороший человек. В-третьих, мне кажется, что у нее хороший тренерский штаб, они ей прекрасно помогут – они уже помогали и будут помогать. Думаю, такие люди, как Камила Валиева, не пропадут. Просто будет безумно обидно, если ее лишат (медали) и ей запретят тренироваться. Это трагедия.

Так это плохо для всех, для Америки тоже это плохо. Ведь ушла конкуренция, ушла мировая звезда. Что меня еще поразило, что на этом чемпионате России в Красноярске Валиева этот четверной прыгает вот так (щелкает пальцами) – на такой высоте! Про какой вообще допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат и немножко поднабрала, хотя бы 3-3 исполнить чисто – ни одна не сможет. А Камила Валиева делает чистые четверные.

– Но Камила – это же не только прыжки, в этом и магия.

– Я понимаю. Когда она делает выезд, у нее нога в 180 градусов уходит. Ее же очень сильно хотели в балет, но она сама выбрала фигурное катание. Я уверен, занимайся она балетом, это была бы выдающаяся балерина. Там нет допинга. Но, мне кажется, спорт – это интереснее. Я останусь при своем мнении, что таких фигуристок, как Камила Валиева, мир еще не видел, – сказал Жулин.

«Камила, прости родителей за красоту и талант. Они не ожидали, что ты поучаствуешь в торжестве маразма». Жулин решил, что терять нечего

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

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67 комментариев

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DD102DD
ДАК признал у Ками допинг - Жулин прыгнул выше головы.

Старые песни о главном - никогда не утихнут.
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Manowar66
По мне логично, ест девочка допинг с рождения и прыгает четверные, не ест - не прыгает
Или не четверные , а что там Симона прыгала пол коксом
А то что девочку не готовили на случай попадания на допинге, недоработка
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Sat397
Триметазидин выводится из организма в неизменном виде, это означает что Камиле могли бы "подсыпать" после того, как она сдала пробу, и в лаборатории бы этого не распознали, тем он и удобен для подставы. Получается в организме Камилы могло вообще не быть допинга как такового. Подсыпать можно в пробу а и в пробу б с таким же успехом.
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Forever Alone
Ответ МороЗ.Ко.
Как нет допинга? А РУСАДА подтвердило, что было запрещённое вещество, даже с неё чемпионство сняли.
Автоматом вроде снимается
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Iti_na_taiti
Ответ Sat397
Таблетку легко можно раздавить, перемолоть, растворить, или таких элементарных вещей вы не понимаете?
Не любую таблетку можно растворить или размолоть. Вы знаете, что такое плёночная оболочка у некоторых таблеток и для чего она нужна? Если нет, то почитайте.
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Sat397
Ответ Iti_na_taiti
Я уверен на 100% что Камилу подставили, и что ей подсыпали допинг. - - Куда подсыпали-то? Таблетки триметазидина покрыты плёночной оболочкой, а действующее вещество высвобождается только в кишечнике. Таблетку она могла принять только сама, даже если случайно или по ошибке.
Таблетку легко можно раздавить, перемолоть, растворить, или таких элементарных вещей вы не понимаете?
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lyubov61
Ответ Elena Polkina
Я тоже не верю в допинг. Потому как не сходится, и как ни крути и слишком много совпадений. Для тупеньких и для тех кому выгодно ( другим штабам) , да, для них все просто. А тут - много НО. Очень много. К примеру, возьмем ТШТ. Зачем им рисковать и давать допинг? Вот зачем?, они не тупые, и у них кандидатов на весь пьедестал полно и больше. Не одна, так другая вышибла бы остальных. Валиева . Ну да , да ... весь сезон показывает аховые результаты, а вот перед ЧР вдруг решает подкрепится, причем она на ОИ попала бы , даже если бы сделала 1 у-си на 2 программы. И про совпадения. Огласка результатов проверки оооочень вовремя. Далее. На заседаниях по решению допуска Валиевой на личные прокаты присутствуют кто ? Только те, кого обвиняют и те, кто обвиняет. Потому как закрытое. И опа, журналисты как то узнают многие моменты заседаний. Как так ? причем выдают самое жареное, про стакан. А на заседании, скорее всего, заставили сказать как могло к тебе в организм это попасть? Любую версию... Очень сильно подозрительно. Ржут над стаканом, а в версии обмена жидкостями и в помаду верят, принимают... Своих топить надо, а то ... там не достать, и тем пофигу. Далее. Я больше верю в подставили. Могли как у нас подсыпать в еду( конкуренция на ОИ не хилая, ставки очень высоки) , так и на месте хранения доз с пробами подменить. Если кто то скажет это невозможно, дети те малые . Невозможно , ага ... в наш то век. Невозможно такую же пробирку сделать и по новой опломбировать? Вы серьезно ? Когда идет игра в политике - это влегкую сделают. Трубу СП взорвали, все знают кто, а те глазками хлопают - а это не мы. Невозможно .... И да , хейтерят, скорее всего, проплаченные нищеброды-боты. Их аккаунты ни разу во время обсуждения прокатов он-лайн не отсвечивали. А тема Валиевой появляется - они нападают стаей. Фу. Очень хочется, чтобы мама Камилы на кого-нибудь в суд подала. Но терпят, молчат, видимо, так надо. Но может настанет момент...
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Veronika spuria
Не веришь в допинг, так напиши открытое письмо в РУСАДА, это ведь они лишили Валиеву золота ЧР.
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Iti_na_taiti
Ответ Sat397
Я уверен на 100% что Камилу подставили, и что ей подсыпали допинг. И я думаю правду все узнают, через какое то время. Хотя я уже все знаю в принципе, но мне хочется чтобы все знали, чтобы это стало официальной точкой зрения, а не тем, о чем нельзя говорить.
Я уверен на 100% что Камилу подставили, и что ей подсыпали допинг.
- -
Куда подсыпали-то?
Таблетки триметазидина покрыты плёночной оболочкой, а действующее вещество высвобождается только в кишечнике. Таблетку она могла принять только сама, даже если случайно или по ошибке.
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Лакс
тут кое-кто примитивно заявляет что квады это физика, а физика от допинга и неважно какого. И при этом ограничил ответыт ему.

Так вот, квады и вообще все ФК это прежде всего координация и поэтому он относится к координационным видам.
Физика тренируется намного легче координации и у большинства парней для таких прокатов как у Чена с 5ю квадами не хватает не физики а именно координации на весь прокат.
И в космонавты брали не атлетов, а тех у кого от природы отличная вестибулярка, которую еще основательно тренировали.
И футболисты потому мажут с 5 метров по пустым воротам что вестибулярка способна обеспечивать высокую координацию весьма недолго.
Координация у большинства фигуристов такова, что они почти сразу ставят вторую ногу на выездах. А у Камилы "нога в 180 градусов уходит" и она только на выездах набирает кучу баллов вдобавок к прыжкам, высоким как у лучших парней. Такого сочетания физики и координации нет у других фигуристок, и это не только природные данные, но и занятия балетом и гимнастикой, которыми занимался и Чен, тоже уникум среди мужчин.
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lyubov61
Ответ Wiley Fox
Но, например, случай с Камилой Валиевой – меня просто трясло, потому что я прекрасно понимал, что научиться делать четверные прыжки так, как делает она… О каком вообще допинге может идти речь? Это бред. ! Про какой вообще допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат и немножко поднабрала, хотя бы 3-3 исполнить чисто – ни одна не сможет. А Камила Валиева делает чистые четверные ------- Для кого он это врет? Четверные, типа, физики не требуют? Как про какой допинг? Который повышает физику Вот в лёгкой атлетике выбежать из 10 секунд долго не могли. Выбежал Бен Джонсон. На допинге Посмотрите сейчас на валиеву. За год как она внешне изменилась. Шеи не стало, ноги как тумбы - разгоняющая из бобслея. Что это, как не последствие допинга? Прыжки у нее не шли, а сейчас по щелчку, ага. А допинг-контроль сейчас в России есть вообще? Цивилизованный мир в Россию ни ногой, а русада веры нет Как нет ума в голове у валиевой и её жадного тренерского штаба, который и виновен в допинге "защищённого лица". И должен быть дисквалифицирован
((((((
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Sat397
Ответ Sebilya Fezaziyeva
Я не обвиняю Камилу в принятии допинга, но, прочитав заголовок, напрашивается логичная мысль: ну да, американка не может, а почему у Камилы получается? Может все-таки что-то есть в этом? Жулину нужно быть осторожным в своих высказываниях))) Тапками не закидывайте))
"Ну да, американка не может, а почему у Камилы получается?"
То есть вы обвиняете сейчас всех российских спортсменок, что они на допинге? Ведь не только Камила может, а ещё и десятки других российских фигуристок сильнее американок, и Алина могла, она была сильнее американок на пике.
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Sektor_5
Ответ ретроградный меркурий
Запрещённый препарат не научит прыгать четверные, но может позволить тренироваться больше, снижать нагрузку на сердечную мышцу, доставлять к клетками больше кислорода и быстрее восстанавливаться после нагрузок. И как Жулин объяснит тот факт, что с грязной пробой Валиева на ЧР откатала свой контент чисто, а с чистыми пробами ни разу не смогла откататься чисто ни на ЧЕ, ни на ОИ? И вообще до этой истории она никогда не прыгала так чисто даже близко, да ещё на фоне усложнения контента. В сезоне 19/20 - стабильно падала с одного квада из двух, 20/21 - минимум по 1 падению за соревнование. И сейчас она так же косячит. А в сезоне 21/22 она выдала 3 подряд чистые ПП с 4 ультра-си в каждой. Ни одна мультиквадистка никогда не добивалась такой стабильности, в том числе сама Камила, кроме сезона, в котором у неё нашли запрещённый препарат.
Открою тебе прописную истину: стабильность нарабатывается регулярными тренировками и никак иначе, а не принятием чего-то там. Ты же это понимаешь не хуже меня, почему тогда несёшь такую ахинею уровня копеечной ботвы? Камила как раз постепенно, старт за стартом улучшала свои результаты в течение нескольких сезонов, плавно усложняла свой контент, добавляя новые уси, стабилизируя, добавляя ещё, стабилизируя - это видно, как на ладони. Именно так и происходит рост в спорте.
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Алексей Венедиктов
Ответ Sebilya Fezaziyeva
Я не обвиняю Камилу в принятии допинга, но, прочитав заголовок, напрашивается логичная мысль: ну да, американка не может, а почему у Камилы получается? Может все-таки что-то есть в этом? Жулину нужно быть осторожным в своих высказываниях))) Тапками не закидывайте))
Потому что у Камилы есть данные - высокий природный прыжок))) а кто-то на 30 см только прыгал
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Александр Крольков
Ответ Sebilya Fezaziyeva
Я не обвиняю Камилу в принятии допинга, но, прочитав заголовок, напрашивается логичная мысль: ну да, американка не может, а почему у Камилы получается? Может все-таки что-то есть в этом? Жулину нужно быть осторожным в своих высказываниях))) Тапками не закидывайте))
Генетика и труд.
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Алексей Венедиктов
Ответ duffy
Полунин не только в рот высыпал, но и в нос ))) нашли кого в пример пииводить
😂😂😂👌🏻
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Elena Polkina
Я тоже не верю в допинг. Потому как не сходится, и как ни крути и слишком много совпадений. Для тупеньких и для тех кому выгодно ( другим штабам) , да, для них все просто. А тут - много НО. Очень много. К примеру, возьмем ТШТ. Зачем им рисковать и давать допинг? Вот зачем?, они не тупые, и у них кандидатов на весь пьедестал полно и больше. Не одна, так другая вышибла бы остальных. Валиева . Ну да , да ... весь сезон показывает аховые результаты, а вот перед ЧР вдруг решает подкрепится, причем она на ОИ попала бы , даже если бы сделала 1 у-си на 2 программы.
И про совпадения. Огласка результатов проверки оооочень вовремя. Далее. На заседаниях по решению допуска Валиевой на личные прокаты присутствуют кто ? Только те, кого обвиняют и те, кто обвиняет. Потому как закрытое. И опа, журналисты как то узнают многие моменты заседаний. Как так ? причем выдают самое жареное, про стакан. А на заседании, скорее всего, заставили сказать как могло к тебе в организм это попасть? Любую версию... Очень сильно подозрительно. Ржут над стаканом, а в версии обмена жидкостями и в помаду верят, принимают... Своих топить надо, а то ... там не достать, и тем пофигу.

Далее. Я больше верю в подставили. Могли как у нас подсыпать в еду( конкуренция на ОИ не хилая, ставки очень высоки) , так и на месте хранения доз с пробами подменить. Если кто то скажет это невозможно, дети те малые . Невозможно , ага ... в наш то век. Невозможно такую же пробирку сделать и по новой опломбировать? Вы серьезно ? Когда идет игра в политике - это влегкую сделают. Трубу СП взорвали, все знают кто, а те глазками хлопают - а это не мы. Невозможно ....
И да , хейтерят, скорее всего, проплаченные нищеброды-боты. Их аккаунты ни разу во время обсуждения прокатов он-лайн не отсвечивали. А тема Валиевой появляется - они нападают стаей. Фу.
Очень хочется, чтобы мама Камилы на кого-нибудь в суд подала. Но терпят, молчат, видимо, так надо. Но может настанет момент...
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Маргарита Михайловна
Валиеву же РУСАДА прикрывает. Наверное всё последнее время сидела на допинге.
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Sebilya Fezaziyeva
Я не обвиняю Камилу в принятии допинга, но, прочитав заголовок, напрашивается логичная мысль: ну да, американка не может, а почему у Камилы получается? Может все-таки что-то есть в этом? Жулину нужно быть осторожным в своих высказываниях)))

Тапками не закидывайте))
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H-KEy
Ответ ретроградный меркурий
Запрещённый препарат не научит прыгать четверные, но может позволить тренироваться больше, снижать нагрузку на сердечную мышцу, доставлять к клетками больше кислорода и быстрее восстанавливаться после нагрузок. И как Жулин объяснит тот факт, что с грязной пробой Валиева на ЧР откатала свой контент чисто, а с чистыми пробами ни разу не смогла откататься чисто ни на ЧЕ, ни на ОИ? И вообще до этой истории она никогда не прыгала так чисто даже близко, да ещё на фоне усложнения контента. В сезоне 19/20 - стабильно падала с одного квада из двух, 20/21 - минимум по 1 падению за соревнование. И сейчас она так же косячит. А в сезоне 21/22 она выдала 3 подряд чистые ПП с 4 ультра-си в каждой. Ни одна мультиквадистка никогда не добивалась такой стабильности, в том числе сама Камила, кроме сезона, в котором у неё нашли запрещённый препарат.
сейчас бы притягивание фактов за уши выдавать за истину
+1
-1
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Sektor_5
Ответ Sat397
Я уверен на 100% что Камилу подставили, и что ей подсыпали допинг. И я думаю правду все узнают, через какое то время. Хотя я уже все знаю в принципе, но мне хочется чтобы все знали, чтобы это стало официальной точкой зрения, а не тем, о чем нельзя говорить.
Правду обязательно узнают, и уже скоро, и исполнитель и заказчики "всплывут", все их увидят, ждать осталось недолго.
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Lapo Elkann
Жулин как всегда , прав. 👏👏👏
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duffy
Ответ Даша Лавренова
Смотрела недавно британский документальный фильм про Сергея Полунина, удивило, что он в гримёрке постоянно содержимое каких-то баночек в рот высыпал. В том числе НПВС, видимо от боли (он говорил, что постоянно болят мышцы, и с нагрузками, и без). Может там и условный триметазидин, но всех это устраивает, т.к. не соревнования)
Полунин не только в рот высыпал, но и в нос ))) нашли кого в пример пииводить
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Wiley Fox
Ответ Алеся Ткаченко
так допинг-то сам никто и не отрицает.А вот какими путями он попал это уже другой вопрос
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Otto Funfer
Ответ Sat397
Много ли этих кто-то? А будет ещё меньше, когда все всплывет.
Никогда ничего не вслывëт. Вспомните Крушельницкого, Логинова и тд и тп
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