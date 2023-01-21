Жулин о Валиевой: «Про какой допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат, хотя бы 3-3 исполнить – ни одна не сможет. А Камила делает чистые четверные»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

– Многие под большим впечатлением от ваших высказываний в СМИ. Бывает, вы очень резко высказываетесь. Что это – нежелание мириться с происходящим, смелость?

– Часто бывает, что я ляпну, а потом жалею. Но, например, случай с Камилой Валиевой – меня просто трясло, потому что я прекрасно понимал, что научиться делать четверные прыжки так, как делает она… О каком вообще допинге может идти речь? Это бред.

И я видел, как издевались над Этери и над Камилой СМИ, когда девочка не могла на каток спокойно зайти – ее трясло. Это они устроили перед ее личными соревнованиями.

У меня просто сдали нервы. И поскольку я уже книжку написал, меня перло – хотелось высказываться, что-то писать. Казалось, что я делаю это правильно. Я тогда написал открытое письмо Баху, потому что меня просто трясло в этот момент. Было очень приятно, что очень многие люди в нашей стране поддержали мою позицию. Нужно об этом говорить.

У нас в WADA сидел Вячеслав Александрович Фетисов – и все было хорошо, мы со всеми договаривались. Как в нашем виде спорта, как и в политике – надо договариваться. Когда Вячеслав Иванович Колосков сидел в ФИФА, к нам относились очень серьезно. Когда в ОКР был Виталий Георгиевич Смирнов, к нам тоже относились серьезно.

Сейчас в этой WADA сидят 12 канадцев, 12 американцев и англичане. И что мы хотим? Чтобы у нас Валиеву признавали чистой спортсменкой? Они не будут с нами разговаривать. Как и во всей политике. <...>

– Как Камиле в 16 лет пережить такое?

– Во-первых, мне кажется, Камила очень умная девочка. Во-вторых, мне кажется, что она очень хороший человек. В-третьих, мне кажется, что у нее хороший тренерский штаб, они ей прекрасно помогут – они уже помогали и будут помогать. Думаю, такие люди, как Камила Валиева, не пропадут. Просто будет безумно обидно, если ее лишат (медали) и ей запретят тренироваться. Это трагедия.

Так это плохо для всех, для Америки тоже это плохо. Ведь ушла конкуренция, ушла мировая звезда. Что меня еще поразило, что на этом чемпионате России в Красноярске Валиева этот четверной прыгает вот так (щелкает пальцами) – на такой высоте! Про какой вообще допинг может идти речь? Заставь американку, которая перешла пубертат и немножко поднабрала, хотя бы 3-3 исполнить чисто – ни одна не сможет. А Камила Валиева делает чистые четверные.

– Но Камила – это же не только прыжки, в этом и магия.

– Я понимаю. Когда она делает выезд, у нее нога в 180 градусов уходит. Ее же очень сильно хотели в балет, но она сама выбрала фигурное катание. Я уверен, занимайся она балетом, это была бы выдающаяся балерина. Там нет допинга. Но, мне кажется, спорт – это интереснее. Я останусь при своем мнении, что таких фигуристок, как , мир еще не видел, – сказал Жулин.

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