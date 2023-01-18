Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию поделилась мнением о выступлениях в текущем сезоне.

На чемпионате России в Красноярске Валиева завоевала серебро, уступив .

– Насколько принципиально ей будет сейчас взять реванш у Акатьевой? И сможет ли она это сделать?

– Я думаю, она учтет все свои просчеты, которые допустила в Красноярске. И понятно, что при чистом прокате Камила не должна уступать Софье. Ей нужно исключительно чисто кататься, не допуская ошибок, потому что сзади уже наступают на пятки. Ошибаться нельзя.

– Но ведь на чемпионате России и у Акатьевой, и у Петросян по элементам программы были сложнее, чем у Валиевой.

– Но Валиева настолько шикарно исполнила свои четверные, что когда я их видела в прямом эфире, шутила про себя: «Все, дальше уже можешь ничего не делать, все уже сделано».

Камила – большая молодчина, что после такого сложнейшего сезона она выкарабкалась, и, пожалуй, единственная из всех девочек, кто после олимпийского сезона находится в обойме. Это очень важно. За это ей респект.

Она была достойна быть первой на чемпионате России, но, к сожалению, короткая программа не позволила ей это сделать. А так можно считать, что ее серебро с отливом золота.

– Примечательно, что все это происходит на фоне допинга Валиевой. Как считаете, WADA будет опротестовывать решение ?

– Я бы не хотела говорить раньше времени, но надеюсь, что все развернется в пользу Камилы. Надеемся и верим, что WADA смирится с таким решением, – сказала Леонова.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона