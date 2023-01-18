Алена Леонова: «Валиева – большая молодчина. Пожалуй, единственная из девочек, кто после олимпийского сезона находится в обойме»

Теги сборная России допинг чемпионат России WADA РУСАДА Алена Леонова женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о выступлениях Камилы Валиевой в текущем сезоне.

На чемпионате России в Красноярске Валиева завоевала серебро, уступив Софье Акатьевой.

– Насколько принципиально ей будет сейчас взять реванш у Акатьевой? И сможет ли она это сделать?

– Я думаю, она учтет все свои просчеты, которые допустила в Красноярске. И понятно, что при чистом прокате Камила не должна уступать Софье. Ей нужно исключительно чисто кататься, не допуская ошибок, потому что сзади уже наступают на пятки. Ошибаться нельзя.

– Но ведь на чемпионате России и у Акатьевой, и у Петросян по элементам программы были сложнее, чем у Валиевой.

– Но Валиева настолько шикарно исполнила свои четверные, что когда я их видела в прямом эфире, шутила про себя: «Все, дальше уже можешь ничего не делать, все уже сделано».

Камила – большая молодчина, что после такого сложнейшего сезона она выкарабкалась, и, пожалуй, единственная из всех девочек, кто после олимпийского сезона находится в обойме. Это очень важно. За это ей респект.

Она была достойна быть первой на чемпионате России, но, к сожалению, короткая программа не позволила ей это сделать. А так можно считать, что ее серебро с отливом золота.

– Примечательно, что все это происходит на фоне допинга Валиевой. Как считаете, WADA будет опротестовывать решение РУСАДА?

– Я бы не хотела говорить раньше времени, но надеюсь, что все развернется в пользу Камилы. Надеемся и верим, что WADA смирится с таким решением, – сказала Леонова.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ribikorto
Потому что в женском сейчас такие методики что к 18 годам у большинства уже "истекает срок годности", уже не остается ни здоровья ни психологических сил. Успел все выиграть, не успел, время истекает в любом случае. А потом пишут о ленивых девочках и проблемах с характером. Никто не задумывался почему парницы не такие? Все прошлогодние топы в строю и даже усложняются. Потому что дело не в лени и не в характере. Камиле пока 16, ее время еще не истекло в отличие от Ани и Саши.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
Ответ Надумочка
Да, она по прыжкам Аня-2, только крутка чуть быстрее, чем у Ани была в 15. Такие прыжки держатся на низком весе, поэтому Ане пришлось экстремально худеть к ОИ. Теоретически Соня тоже может себя голодом поморить годик.
Годик ничего не даст с учётом поднятия возрастного ценза. А если долго голодать, то можно и здоровье напрочь сорвать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петербурженка
Ответ Wiley Fox
После Олимпиады, на которой ее не должно было быть
Дэвисов там не должно было быть, как и Плющенко на ОИ-2014.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ну сравнила. Во-первых, сколько лет Валиевой? Она в 15 после ои должна была повесить коньки на гвоздь?(хотя, кто знает, если б все сложилось иначе). Но давайте она покатает еще два-три сезона, чтобы говорить про то что вот это уникально.

Во-вторых, девочки, о которых говорит Алена, это видимо Саша и Аня. Только у обеих есть медали чм, есть медали ои и не только в мечтах, а реальные и признанные. У Камилы же в этом плане наверняка аппетиты не снижены.

Ну и да, та же Лиза в этом сезоне не хуже чем в прошлом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надумочка
Ответ плюшевая Ракета
У юниорки Акатьевой нет ни одного титула по юниорам и уже не будет, техника на быстрой крутке шаткая и уже начала разваливаться на четверных тулупах, скорее всего проиграет финал росгран-при...
Да, она по прыжкам Аня-2, только крутка чуть быстрее, чем у Ани была в 15. Такие прыжки держатся на низком весе, поэтому Ане пришлось экстремально худеть к ОИ. Теоретически Соня тоже может себя голодом поморить годик.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сайтама
Ответ Kareglazaya
Хорошо хоть не сказала про "разрыв аорты" - фразу, так любимую нашим бомондом)
Точно! Какое упущение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
После Олимпиады, на которой ее не должно было быть
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
Как не списывали тут Ками, а ведь именно она пока доказывает, что все возможно, и если есть талант и характер, их не сломит никакая мышиная возня. Очень хотелось бы ее и дальше видеть на льду, наблюдать за взрослением, за развитием, за новыми образами, за красотой.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Ответ Сайтама
Серебряная с отливом золота? Сразу вспомнилась бронзовая с отливом платины ) Времена идут, а методички не меняются.
У юниорки Акатьевой нет ни одного титула по юниорам и уже не будет, техника на быстрой крутке шаткая и уже начала разваливаться на четверных тулупах, скорее всего проиграет финал росгран-при...
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
Ответ Сайтама
Серебряная с отливом золота? Сразу вспомнилась бронзовая с отливом платины ) Времена идут, а методички не меняются.
Хорошо хоть не сказала про "разрыв аорты" - фразу, так любимую нашим бомондом)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Ками навсегда войдет как допингистка так и не выигравшая по взрослым
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сайтама
Ответ Сайтама
Серебряная с отливом золота? Сразу вспомнилась бронзовая с отливом платины ) Времена идут, а методички не меняются.
Соня! Держись!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сайтама
Серебряная с отливом золота?
Сразу вспомнилась бронзовая с отливом платины )
Времена идут, а методички не меняются.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий