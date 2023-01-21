Жулин о лидерах в дуэте: «Навка и Синицина – это железобетонные партнерши. В фигурном катании все от баб»
Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью Максиму Транькову высказался о том, кто является лидером в танцевальных дуэтах.
– Пара Вики (Синициной) с Никитой (Кацалаповым), как и все пары олимпийских чемпионов, сложная. Потому что олимпийский чемпион и вообще чемпион не может быть каким-то примитивным существом, олимпийский чемпион – это всегда личность, они всегда разные.
Например, Рома (Костомаров) – это сгусток энергии, ему надо было говорить: слабак, сегодня так катался, сегодня тебя все разорвут. И ты мог быть уверен, что вечером он выйдет и будет самым лучшим.
Никите такое сказать было нельзя, потому что это его убивало, сразу накрывало. Потому что это максималист, он всегда должен нравиться, нуждается в похвале. Никиту я настраивал совершенно по-другому, говорил: ты лучший, ты всегда будешь лучшим. Вика, наверное, такая же.
Хотя стрежень в обеих парах были Таня (Навка) и Вика. Это были железобетонные, надежные партнерши, которые нужны. Мне подсказывает интуиция, что твоя Таня (Волосожар) такая же.
– Я абсолютно согласен. И вообще считаю, что фигурное катание – это женский вид спорта.
– Все от баб. Все, – сказал Жулин.
Что Вы байки травите, значение слова посмотрите. Баба это не синоним просто слову «женщина», баба - это необразованная крестьянка
Теперь понятно, почему Кац такой самовлюблённый.