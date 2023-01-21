Жулин о лидерах в дуэте: «Навка и Синицина – это железобетонные партнерши. В фигурном катании все от баб»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью высказался о том, кто является лидером в танцевальных дуэтах.

– Пара Вики ( ) с Никитой ( ), как и все пары олимпийских чемпионов, сложная. Потому что олимпийский чемпион и вообще чемпион не может быть каким-то примитивным существом, олимпийский чемпион – это всегда личность, они всегда разные.

Например, Рома (Костомаров) – это сгусток энергии, ему надо было говорить: слабак, сегодня так катался, сегодня тебя все разорвут. И ты мог быть уверен, что вечером он выйдет и будет самым лучшим.

Никите такое сказать было нельзя, потому что это его убивало, сразу накрывало. Потому что это максималист, он всегда должен нравиться, нуждается в похвале. Никиту я настраивал совершенно по-другому, говорил: ты лучший, ты всегда будешь лучшим. Вика, наверное, такая же.

Хотя стрежень в обеих парах были Таня ( ) и Вика. Это были железобетонные, надежные партнерши, которые нужны. Мне подсказывает интуиция, что твоя Таня ( ) такая же.

– Я абсолютно согласен. И вообще считаю, что фигурное катание – это женский вид спорта.

– Все от баб. Все, – сказал Жулин.