Жулин о лидерах в дуэте: «Навка и Синицина – это железобетонные партнерши. В фигурном катании все от баб»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью Максиму Транькову высказался о том, кто является лидером в танцевальных дуэтах.

– Пара Вики (Синициной) с Никитой (Кацалаповым), как и все пары олимпийских чемпионов, сложная. Потому что олимпийский чемпион и вообще чемпион не может быть каким-то примитивным существом, олимпийский чемпион – это всегда личность, они всегда разные.

Например, Рома (Костомаров) – это сгусток энергии, ему надо было говорить: слабак, сегодня так катался, сегодня тебя все разорвут. И ты мог быть уверен, что вечером он выйдет и будет самым лучшим.

Никите такое сказать было нельзя, потому что это его убивало, сразу накрывало. Потому что это максималист, он всегда должен нравиться, нуждается в похвале. Никиту я настраивал совершенно по-другому, говорил: ты лучший, ты всегда будешь лучшим. Вика, наверное, такая же.

Хотя стрежень в обеих парах были Таня (Навка) и Вика. Это были железобетонные, надежные партнерши, которые нужны. Мне подсказывает интуиция, что твоя Таня (Волосожар) такая же.

– Я абсолютно согласен. И вообще считаю, что фигурное катание – это женский вид спорта.

– Все от баб. Все, – сказал Жулин.

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20 комментариев

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Владимир
Всё от баб.... 😁😁😁😁
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russalka
А у Тутберидзе что Олимпийский чемпион, что не Олимпийский всё одинаково. Без разницы.
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Lennuci
Сириусу больше не наливать.
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Elenavasilevna
" от баб" - тьфу, как быдловато!
+3
0
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Fellina
Грубо и пошло, но впрочем ничего нового.
+2
0
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Денис Забелин
Послушаешь нашу старую школу тренеров, а потом уши болят.
+5
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brig_Mercury
Ответ waleri
Можно по разному, конечно, относиться к усатому, но он точно не позволит себе сказать нечто подобное в отношении прекрасной половины.
Если прочитать текст, он себе такое позволил не в отношении Навки конкретно или в отношении своей половины (кто бы она не была) . Что конечно не оправдывает использование таких слов. Поэтому упоминание об усатом тут не к месту.
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Ostinato
Ответ Евгений Огий
Дамы, никогда не обижайтесь на это слово. Оно во-первых, в контексте, во-вторых в позитивном ключе. Не будьте Антоном Семеновичем Шпаком)) Вот ежели бы он сказал, что бабы ничего не умеют, или паркуются неправильно, тогда да, была бы негативная коннотация. Тут как и с "мужиком". Вроде, о "настоящий мужик", а можно как барин "мужика его пороть надо".
Можно сказать еще «какая развеселая шлюпк(х)а», а можно «унылая какая-то шлюпка».
Что Вы байки травите, значение слова посмотрите. Баба это не синоним просто слову «женщина», баба - это необразованная крестьянка
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Natalia Solomakha
"Максималист" и "нарцисс" - немножко разные вещи, всё-таки.
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HoratioH
Ответ waleri
Можно по разному, конечно, относиться к усатому, но он точно не позволит себе сказать нечто подобное в отношении прекрасной половины.
А кто усатый
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rusichi
Только ли в фигурном катании?)))
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HoratioH
Она СиницЫна. Все время ошибки проскальзывают на спортсе
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R Kukhov
"Шкуры с яйцами", интеллигентно добавил тренер
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Тайга86
Такое ощущение, что не к заслуженному тренеру с вью подошли, а выхватили где-то в бане под пиво и рыбку....а он, разомлевший и румяный, уже готов рассказать о наболевшем)
+19
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Веселый грибочек
Некрасиво, очень некрасиво, мягко говоря. Александру Жулину стоило бы поучиться культуре речи. Неприятно слышать от тренера такие неуважительные слова.
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waleri
Можно по разному, конечно, относиться к усатому, но он точно не позволит себе сказать нечто подобное в отношении прекрасной половины.
+11
-2
+9
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Евгений Огий
Дамы, никогда не обижайтесь на это слово. Оно во-первых, в контексте, во-вторых в позитивном ключе. Не будьте Антоном Семеновичем Шпаком)) Вот ежели бы он сказал, что бабы ничего не умеют, или паркуются неправильно, тогда да, была бы негативная коннотация. Тут как и с "мужиком". Вроде, о "настоящий мужик", а можно как барин "мужика его пороть надо".
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
В смысле все беды)
+2
-1
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Юлия Величко
Почему за интервью Жулина иногда становится так стыдно?
Теперь понятно, почему Кац такой самовлюблённый.
+27
-2
+25
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SALMON
Когда у нас тренеры начнут подбирать выражения 🤮
+35
-2
+33
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