Навка, Песков и Жулин стали гостями на свадьбе Синициной и Кацалапова

Теги Татьяна Навка сборная России светская хроника танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Федор Климов Виктория Синицина Евгения Тарасова Дмитрий Песков Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и тренер Александр Жулин посетили свадьбу танцевального дуэта Виктория СиницинаНикита Кацалапов.

Также среди гостей были серебряные призеры Игр в парном катании Евгения Тарасова и Федор Климов.

«Мы сегодня (2 октября – Sports.ru) счастливы. Мы 18 лет знакомы, 8 лет катаемся в паре, 7 лет вместе и полчаса уже муж и жена.

Это прекрасный день в кругу самых близких друзей и родных, которые, кажется, сегодня волновались больше, чем мы. А мы просто счастливы! Спасибо всем за добрые слова, пожелания и поздравления!» – сказали молодожены.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»

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