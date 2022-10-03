Навка, Песков и Жулин стали гостями на свадьбе Синициной и Кацалапова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду , ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и тренер посетили свадьбу танцевального дуэта – .

Также среди гостей были серебряные призеры Игр в парном катании и .

«Мы сегодня (2 октября – Sports.ru) счастливы. Мы 18 лет знакомы, 8 лет катаемся в паре, 7 лет вместе и полчаса уже муж и жена.

Это прекрасный день в кругу самых близких друзей и родных, которые, кажется, сегодня волновались больше, чем мы. А мы просто счастливы! Спасибо всем за добрые слова, пожелания и поздравления!» – сказали молодожены.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»