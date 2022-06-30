1 июля в Сочи стартует серия ледовых спектаклей Татьяны Навки «Аленький цветочек»: там выступят Загитова, Валиева, Синицина и Кацалапов

С 1 июля по 30 сентября в Сочи пройдет серия ледовых спектаклей олимпийской чемпионки Турина-2006 Татьяны Навки.

В июле в шоу выступят олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире , и .

В августе главные роли исполнят Валиева и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова. В сентябре – Загитова и двукратная чемпионка -2014 Татьяна Волосожар.

В июле, августе и сентябре главную мужскую партию исполнит также олимпийский чемпион командного турнира Игр-2014 Дмитрий Соловьев.

Начало спектаклей – 19:30 по московскому времени.

Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой