Горшков о том, что Синицина и Кацалапов будут выступать в шоу, а не на контрольных прокатах: «Ну и что, что они члены сборной?»

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Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался о том, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать в шоу Татьяны Навки вместо контрольных прокатов сборной. 

– Правильно ли поступают Синицина и Кацалапов?

– Разве я должен комментировать чьи-то решения?

– Все-таки они члены сборной.

– Ну и что, что они члены сборной?

– Не собирались ли в Федерации переубедить их?

– У спортсменов есть личный тренер. Их тренер – Жулин. Пусть тренер со спортсменами и определяет свою программу подготовки, – сказал Горшков. 

Дополнительное шоу Навки, где выступают Синицина и Кацалапов, пройдет 24 сентября. В этот день начнутся контрольные прокаты сборной

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