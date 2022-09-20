Горшков о том, что Синицина и Кацалапов будут выступать в шоу, а не на контрольных прокатах: «Ну и что, что они члены сборной?»

Глава Федерации фигурного катания России ( ) высказался о том, что и будут выступать в шоу вместо контрольных прокатов сборной.

– Правильно ли поступают Синицина и Кацалапов?

– Разве я должен комментировать чьи-то решения?

– Все-таки они члены сборной.

– Ну и что, что они члены сборной?

– Не собирались ли в Федерации переубедить их?

– У спортсменов есть личный тренер. Их тренер – Жулин. Пусть тренер со спортсменами и определяет свою программу подготовки, – сказал Горшков.

Дополнительное шоу Навки, где выступают Синицина и Кацалапов, пройдет 24 сентября. В этот день начнутся контрольные прокаты сборной