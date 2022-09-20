Горшков о том, что Синицина и Кацалапов будут выступать в шоу, а не на контрольных прокатах: «Ну и что, что они члены сборной?»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков высказался о том, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать в шоу Татьяны Навки вместо контрольных прокатов сборной.
– Правильно ли поступают Синицина и Кацалапов?
– Разве я должен комментировать чьи-то решения?
– Все-таки они члены сборной.
– Ну и что, что они члены сборной?
– Не собирались ли в Федерации переубедить их?
– У спортсменов есть личный тренер. Их тренер – Жулин. Пусть тренер со спортсменами и определяет свою программу подготовки, – сказал Горшков.
Дополнительное шоу Навки, где выступают Синицина и Кацалапов, пройдет 24 сентября. В этот день начнутся контрольные прокаты сборной