Жулин о Костомарове: «Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры не было. Откатал программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о переживаниях за олимпийского чемпиона в танцах на льду , ранее госпитализированного с пневмонией.

«Я уже несколько раз заезжал в церковь: помолился, поставил свечку за его здоровье. Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят.

Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент.

Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», – сказал Жулин.

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