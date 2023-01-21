Жулин о Костомарове: «Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры не было. Откатал программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о переживаниях за олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, ранее госпитализированного с пневмонией.

«Я уже несколько раз заезжал в церковь: помолился, поставил свечку за его здоровье. Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят.

Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент.

Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», – сказал Жулин.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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6 комментариев

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Ирина С
Насчёт бани Жулин прав - испытано на себе: бронхит нельзя лечить влажным теплом, только сухим. Действительно становится хуже.
+2
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russalka
Вот в баню реально ходить не надо было. У меня так знакомый здоровый 40-летний мужик чуть не умер.
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Дженифер
А из парилки, видимо, и было в прорубь...
+8
-1
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Black&White
Что сказать, Роману здоровья в первую очередь. И побольше заботы о себе. И организаторам, быть почеловечнее и не выпускать фигуристов на открытые катки при т-ре ниже -10.
+2
0
+2
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Natalia Solomakha
Ага, баня усугубила, а то, что катался больной на морозе, нет. Вон оно как, Михалыч. Комментарий в стиле "сам виноват".
+2
-1
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Девушка Безимени
Люди просто так не кашляют. Человеку, проведшему на льду столько лет, стыдно не знать этого
+4
0
+4
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