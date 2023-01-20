В состоянии Романа Костомарова намечается положительная динамика («Матч ТВ»)
В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова намечается положительная динамика, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Ранее Костомарова госпитализировали с пневмонией.
«Прорыва в состоянии Романа пока нет, но намечается положительная динамика (выздоровления)», – сообщил источник.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
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То же самое врачи говорили перед резким ухудшением и смертью моей родной тёти, соседа и нескольких знакомых.
Так держать, Роман 🤞🤞