В состоянии Романа Костомарова намечается положительная динамика («Матч ТВ»)

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду намечается положительная динамика, сообщает « » со ссылкой на источник.

Ранее Костомарова госпитализировали с пневмонией.

«Прорыва в состоянии Романа пока нет, но намечается положительная динамика (выздоровления)», – сообщил источник.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?