В состоянии Романа Костомарова намечается положительная динамика («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров танцы на льду Матч ТВ Фигурное катание

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова намечается положительная динамика, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Ранее Костомарова госпитализировали с пневмонией.

«Прорыва в состоянии Романа пока нет, но намечается положительная динамика (выздоровления)», – сообщил источник.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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19 комментариев

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Огюст
Роман ,ты мужик крепкий физически- организм твой победит с помощью лечения эту "заразу " и вновь встанешь на коньки ! Скорейшего выздоровления !
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olvl
Очень ждали таких новостей. Надеемся и дальше на лучшее. Роману здоровья и скорейшего возвращения к обычной жизни. Семье терпения. Всё будет хорошо.
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Плохая новость
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Валентина Бородуля-Карташова
Роману скорейшего выздоровления! На восстановительном этапе ему поможет исландский мох и уснея...Быстрее поправляйся!
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bolelschiza
🙏🙏🙏а то открываю сегодня гугл, а там заголовок "Костомаров ушел по тихому". Как же меня бесят эти жёлтые заголовки.
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Nataly1991
Отличные новости! В данной ситуации выздоровление не может быть быстрым, но теперь все будет хорошо!
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Adeen
В состоянии Романа Костомарова намечается положительная динамика
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То же самое врачи говорили перед резким ухудшением и смертью моей родной тёти, соседа и нескольких знакомых.
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Жанна Авдеева
Ответ Dinamik1
Два месяца назад у меня было такое же состояние я выкоробкался желаю Роману того же.
Здоровья и Вам и Роману!🙏
+3
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Марина Синельникова
🙏 Роману скорейшего выздоровления!
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Olga Tchistyakov
Тьфу, тьфу🤞🤞🤞
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leon74
Здоровья Роману 👩‍⚕️
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Dinamik1
Два месяца назад у меня было такое же состояние я выкоробкался желаю Роману того же.
+6
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Forza
Только здоровья!
+3
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kate_ko
Так какой прорыв может быть после такой затяжной болезни. Положительная динамика это и есть самый настоящий прорыв в случае Романа, с чем и поздравляю его и близких! 🙌
+4
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Анна Беляева
Очень хочется, чтобы это оказалось совершенно правдивой новостью от Матч-ТВ. Роману полного выздоровления и восстановления.
+6
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Иван Алейников
Поправляйтесь!
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Джефф Лебовски
Лучшая новость сегодняшнего утра.
Так держать, Роман 🤞🤞
+21
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Lilia Sadykova
Борись, Роман! Здоровья!
+8
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Ilya1611
Здоровья 🙏
+2
0
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