Жулин о премии ISU: «Шансы на победу у Щербаковой минимальные, поскольку она россиянка»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин женское катание Политика Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на победу в премии ISU Skating Awards.

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Шансы на победу у Щербаковой минимальные, поскольку она россиянка. Практически уверен, что продолжится эта политическая тенденция против России», – заявил Жулин.

4 комментария

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EmperorNazer
Да ладно, хватит уже эту волынку тянуть. В такой компании и проиграть не стыдно. Была бы тут политическая тенденция - ИСУ бы просто не пустил Аню в финал. Но нет, все сделали честно, по итогам голосования, так что не нужно изгаляться.
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Светлана Дрягилева
Ответ Viks
Жулин - русофоб?
он - реалист
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Клопс
При чем здесь против России? В данном случае, Чен и Пападакисы, больше достойны быть победителями в этой номинации, если Ане дадут награду, вот тут и нужно будет искать причину, почему и как так?
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Viks
Жулин - русофоб?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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