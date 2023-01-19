Жулин о премии ISU: «Шансы на победу у Щербаковой минимальные, поскольку она россиянка»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на победу в премии ISU Skating Awards.

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Шансы на победу у Щербаковой минимальные, поскольку она россиянка. Практически уверен, что продолжится эта политическая тенденция против России», – заявил Жулин.