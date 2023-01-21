Татьяна Тарасова: «Чайковская – лучший кандидат на роль тренера сборной России. Она уважаемый человек, выдающийся тренер, авторитет для всех»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала назначение главным тренером сборной России по фигурному катанию.

– Чайковская – уважаемый человек, выдающийся тренер, авторитет для всех. Федерация правильно сделала, что назначила ее главным тренером.

– Какие задачи могут стоять перед главным тренером, когда сборная не принимает участие в международных соревнованиях?

– Об этом лучше спросить у главного тренера, – сказала Тарасова.

«Считаю, что Елена Чайковская – лучший кандидат на роль тренера сборной России по фигурному катанию!» – цитирует Тарасову «Чемпионат».