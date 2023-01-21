Татьяна Тарасова: «Чайковская – лучший кандидат на роль тренера сборной России. Она уважаемый человек, выдающийся тренер, авторитет для всех»
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала назначение Елены Чайковской главным тренером сборной России по фигурному катанию.
– Чайковская – уважаемый человек, выдающийся тренер, авторитет для всех. Федерация правильно сделала, что назначила ее главным тренером.
– Какие задачи могут стоять перед главным тренером, когда сборная не принимает участие в международных соревнованиях?
– Об этом лучше спросить у главного тренера, – сказала Тарасова.
«Считаю, что Елена Чайковская – лучший кандидат на роль тренера сборной России по фигурному катанию!» – цитирует Тарасову «Чемпионат».
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