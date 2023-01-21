Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский в очень хорошей форме. Увидите на соревнованиях»

Теги Тамара Москвина пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара.Москвина заявила, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский находятся в хорошей форме.

Пара выступит на Кубке Первого канала в Москве. 

«Сейчас вот приеду в Москву, увижу Александру на тренировке и поздравлю с днем рождения.

Что обычно желают красивой девушке, которая хорошо катается и хорошо учится… Желаю, чтобы она продолжала быть такой же красавицей, умной, оканчивала институт, радовала поклонников фигурного катания своим мастерством вместе с Козловским.

В какой форме они сейчас? В очень хорошей. Увидите на соревнованиях», – сказала Москвина. 

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Веселый грибочек
Ответ Адриана
А что ж Sports не поздравил Александру с Днём рождения? Здоровья, успехов во всём, удачи, счастья Александре.
Да, действительно. С Днём рождения, Александра! Удачи, здоровья, вдохновения, успешных тренировок и отличных выступлений. 💐✨🎈🎂🥳
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
А что ж Sports не поздравил Александру с Днём рождения?
Здоровья, успехов во всём, удачи, счастья Александре.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Почему нет отдельной поздравительной ветки для действующей чемпионки России и Европы-2020? Тут иногда у ничего не выигравших юниорок из одного штаба публикуются ветки в честь их именин, а Бойкова не заслужила? 🤨
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий