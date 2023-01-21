Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский в очень хорошей форме. Увидите на соревнованиях»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара.Москвина заявила, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский находятся в хорошей форме.
Пара выступит на Кубке Первого канала в Москве.
«Сейчас вот приеду в Москву, увижу Александру на тренировке и поздравлю с днем рождения.
Что обычно желают красивой девушке, которая хорошо катается и хорошо учится… Желаю, чтобы она продолжала быть такой же красавицей, умной, оканчивала институт, радовала поклонников фигурного катания своим мастерством вместе с Козловским.
В какой форме они сейчас? В очень хорошей. Увидите на соревнованиях», – сказала Москвина.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
Здоровья, успехов во всём, удачи, счастья Александре.