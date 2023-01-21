Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский в очень хорошей форме. Увидите на соревнованиях»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара.Москвина заявила, что и находятся в хорошей форме.

Пара выступит на Кубке Первого канала в Москве.

«Сейчас вот приеду в , увижу Александру на тренировке и поздравлю с днем рождения.

Что обычно желают красивой девушке, которая хорошо катается и хорошо учится… Желаю, чтобы она продолжала быть такой же красавицей, умной, оканчивала институт, радовала поклонников фигурного катания своим мастерством вместе с Козловским.

В какой форме они сейчас? В очень хорошей. Увидите на соревнованиях», – сказала Москвина.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский