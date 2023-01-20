Кубок Первого канала по фигурному катанию. Акатьева, Туктамышева, Муравьева, Петросян представят короткие программы

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве женщины выступят с короткими программами.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

канала по фигурному катанию

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Участницы

(команда Валиевой)

Софья Муравьева (команда Валиевой)

Анастасия Зинина (команда Валиевой)

(команда Валиевой)

(команда Загитовой)

(команда Загитовой)

Вероника Яметова (команда Загитовой)

Алина Горбачева (команда Загитовой)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский