Кубок Первого канала по фигурному катанию. Акатьева, Туктамышева, Муравьева, Петросян представят короткие программы
21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве женщины выступят с короткими программами.
На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).
Участницы
Елизавета Туктамышева (команда Валиевой)
Софья Муравьева (команда Валиевой)
Анастасия Зинина (команда Валиевой)
Софья Самоделкина (команда Валиевой)
Софья Акатьева (команда Загитовой)
Аделия Петросян (команда Загитовой)
Вероника Яметова (команда Загитовой)
Алина Горбачева (команда Загитовой)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
Давайте,не волнуйтесь пожалуйста, настройтесь,
Камюшка, поддерживай Девочек на все сто как Капитан,задай нужные установки.
За Акатьеву, Самоделкину и Зинину.
Болею не за команду.