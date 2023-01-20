Кубок Первого канала по фигурному катанию. Акатьева, Туктамышева, Муравьева, Петросян представят короткие программы

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева женское катание Софья Акатьева Софья Самоделкина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Фигурное катание

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве женщины выступят с короткими программами.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Участницы

Елизавета Туктамышева (команда Валиевой)

Софья Муравьева (команда Валиевой)

Анастасия Зинина (команда Валиевой)

Софья Самоделкина (команда Валиевой)

Софья Акатьева (команда Загитовой)

Аделия Петросян (команда Загитовой)

Вероника Яметова (команда Загитовой)

Алина Горбачева (команда Загитовой)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский

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18 комментариев

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Osik92
А где ровесницы ками хромых и усачева что с ними их уже год не видно не слышно
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Osik92
Опять в записи покажут как всегда даже сайт Первого(
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garovatat
Ответ Дружба11
Лисбет,Сонечке Муре, Сонечке Самоделочке и Насте прекрасных прокатов Солнышки! Давайте,не волнуйтесь пожалуйста, настройтесь, Камюшка, поддерживай Девочек на все сто как Капитан,задай нужные установки.
Лисбет))) (саландер), улыбнуло). Но так вы мило обо всех сказали, солнышки! и про Ками)) С удовольствием присоединяюсь и желаю девам чистейших КП с прыгнутыми красивыми трикселями!
+1
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Эдель
ничего себе Камила уже ушла, вот это новости внезапные
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
В прошлом году на КПК хрустальная Петросян откатала ПП с 3 падениями, а хрустальная Майя Хромых была худшей среди всех участниц
сейчас бы я на "худшую" Майю с большим удовольствием посмотрела..
+3
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Мария Тихонова
После Лизы по возрасту какой-то зияющий провал, больше десяти лет.
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oleg
За Красную Машину. Там СуперСоник!!!
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aleshon
Туктамышеву опять засунут в пользу Акатьевой, даже идеальный прокат не поможет.
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Дмитрий
Фигурное катание не спорт. Танцы.рф
0
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-4
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k4rmazin2007
Ответ Oleandra
По сравнению с тем, как раньше выступала полностью хрустальная команда у девочек, это просто нижайший уровень.. Зинина, Горбачева, Яметова.. кошмар.. да и Самоделкина с Муравьёвой недалеко ушли..
В прошлом году на КПК хрустальная Петросян откатала ПП с 3 падениями, а хрустальная Майя Хромых была худшей среди всех участниц
+6
-3
+3
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Дружба11
Лисбет,Сонечке Муре, Сонечке Самоделочке и Насте прекрасных прокатов Солнышки!
Давайте,не волнуйтесь пожалуйста, настройтесь,
Камюшка, поддерживай Девочек на все сто как Капитан,задай нужные установки.
+8
-1
+7
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Oleandra
Ответ Адриана
Наверное нет, будут чередоваться, как было в прошлый раз, хотя....может и изменили.
я поняла - они по местам расставили.. а капитанов - по алфавиту..
+1
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Oleandra
По сравнению с тем, как раньше выступала полностью хрустальная команда у девочек, это просто нижайший уровень.. Зинина, Горбачева, Яметова.. кошмар.. да и Самоделкина с Муравьёвой недалеко ушли..
+1
-9
-8
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Nataly1991
Желаю удачи Соне Акатьевой!
+5
-5
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olvl
Удачи нашим прекрасным девушкам и девочкам, чистых и красивых прокатов. Лизе, всем Соням и Аделии чистых трикселей.
+8
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+7
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galik55
У дев тоже состав топовый.
За Акатьеву, Самоделкину и Зинину.
Болею не за команду.
+6
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Адриана
Ответ Oleandra
Это они в таком порядке и выйдут?
Наверное нет, будут чередоваться, как было в прошлый раз, хотя....может и изменили.
+2
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Oleandra
Это они в таком порядке и выйдут?
+2
-3
-1
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