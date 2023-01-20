Елена Радионова: «Не согласна, что после Олимпиады в соревновательной обойме осталась только Валиева. Просто сейчас идет смена поколений»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова считает, что – не единственная фигуристка, которая осталась в обойме после олимпийского сезона.

«Я не согласна с тем, что после Олимпиады в соревновательной обойме осталась только Камила. У нас и Женя Тарасова, Вова Морозов выступают, и Саша Трусова, и Женя Семененко, и .

Мне кажется, что сейчас просто идет смена поколений. Как правило, послеолимпийский сезон спокойный. Мне кажется, в такие сезоны потихоньку формируется обойма для следующего четырехлетия, для следующего олимпийского цикла», – сказала Радионова.

Алена Леонова: «Валиева – большая молодчина. Пожалуй, единственная из девочек, кто после олимпийского сезона находится в обойме»