Пресс-атташе ФФКР о Кубке Первого канала: «Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу? Давайте дождемся начала соревнований»
Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина не исключила, что Камила Валиева выступит на Кубке Первого канала.
Валиева стала капитаном одной из команд.
«Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу? Давайте дождемся начала завтрашних соревнований», – сказала Ермолина.
Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».
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