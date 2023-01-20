Пресс-атташе ФФКР о Кубке Первого канала: «Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу? Давайте дождемся начала соревнований»

Теги сборная России ФФКР женское катание Ольга Ермолина Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина не исключила, что Камила Валиева выступит на Кубке Первого канала.

Валиева стала капитаном одной из команд.

«Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу? Давайте дождемся начала завтрашних соревнований», – сказала Ермолина.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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73 комментария

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И это все о нем
А если Валиева будет выступать ,то в её команде будет на одного спортсмена больше ,или программой кпк предусмотренны прокаты капитанов ,так уже рассказали бы ,что нас ждёт ,к чему эта недоговорённость и неопределённость ,или на ходу придумывается сценарий, просто тайны какие то.
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Alexander X
ух ты... что-то явно пошло не по плану😅
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JforJustSkate
Ответ наталья Головченко
Ничего интересного: показалки никому неинтересны.
Ага, 2 последних недели одну показалку обсуждали всем сайтом вдоль и поперек)))
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Iuliia Timofeyeva
А если Валиева будет, то Загитова тоже?
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Христина Князева
Ответ garovatat
в прошлом году?? Заги соревновалась с Медо? не было такого)) кэпы только в качестве ведущих и группы поддержки своих команд
В прошлом году капитанами были Аня и Марк. Заги и Медо были два года назад.
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Евгения Гринева
Почему нельзя заранее все объявить, к чему эти сюрпризы в день стартов? Может кто-то билеты брал именно из-за прокатов Камилы
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Sektor_5
Ответ Наталья Грабовская
Даже если это шоу-турнир, за который полагаются призовые и, допустим, выиграет команда, одного из участников которой затем дисквалифицируют, и вы всерьёз полагаете, что ни один из участников проигравшей команды не выскажется по этому поводу в негативом ключе? Действительно всё так благостно? Так зачем лишние разговоры и провоцирование раздора?
Грабовская харэ бредить. Камилу полностью оправдали, как бы тебе ни хотелось обратного, смирись и не ной.
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Наталья Грабовская
Ответ Сейлем Сэйберхеген
В CAS еще даже никто не обращался пока. Там еще должны представить мотивировку от РУСАДА и тогда подадут, если решение не устроит.
Медали за командный турнир ОИ вручили?
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Галина Александрова
А где прочитать, Ольга Ермолина, что Валиева будет катать программу?)))
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garovatat
Ответ Svetmel
В прошлом году соревновались. Тогда и Алина по логике должна катать. Это вряд ли в соревнованиях. Либо Камила кого-то заменит. Но, лучше правда, дождаться соревнований. Не исключено, Камила травму получила. Решили не рисковать
в прошлом году?? Заги соревновалась с Медо? не было такого)) кэпы только в качестве ведущих и группы поддержки своих команд
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Наталья Грабовская
Ответ Товарищ Майор.
О чём ты говоришь? Это шоу турнир, не под эгидой ИСУ
Даже если это шоу-турнир, за который полагаются призовые и, допустим, выиграет команда, одного из участников которой затем дисквалифицируют, и вы всерьёз полагаете, что ни один из участников проигравшей команды не выскажется по этому поводу в негативом ключе? Действительно всё так благостно? Так зачем лишние разговоры и провоцирование раздора?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Наталья Грабовская
В CAS оправдали? Оказывается, не в курсе последних новостей... Тогда скорее всего какие-то проблемы со здоровьем.
В CAS еще даже никто не обращался пока. Там еще должны представить мотивировку от РУСАДА и тогда подадут, если решение не устроит.
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garovatat
Ответ Vikki_07
И плохо, что не соревнуются. Когда уже изменят это глупое правило. Остальные, значит, соревнуются, пыжатся, а псевдокапитаны только глазами хлопают.
согласна) Но тогда кэпов надо только из действующих выбирать, а в целях промо персона Алины самая эффективная
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Svetmel
Ответ garovatat
здрасьте приехали))) во первых - в вашей же телеге, телеге первого канала! и не надо играть формулировками)) Капитаны не соревнуются. Может Камила и будет катать на кубке свою ПП или КП или показалку, но это будет вне соревновательного зачета.
В прошлом году соревновались. Тогда и Алина по логике должна катать. Это вряд ли в соревнованиях. Либо Камила кого-то заменит. Но, лучше правда, дождаться соревнований. Не исключено, Камила травму получила. Решили не рисковать
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Lala M
Ответ asusp527
Наверное думает никто считать до 10 не умеет😃
Пупочек не надорвете? Пересмотрите прошлый КПК
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Классный руководитель
Кубок домохозяек
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Lala M
Ответ Наталья Грабовская
В CAS оправдали? Оказывается, не в курсе последних новостей... Тогда скорее всего какие-то проблемы со здоровьем.
А что вам CAS? Дело вело РУСАДА, её оправдали. Дальше право всех остальных организаций подавать апелляции в CAS. На сегодняшний день Камила оправдана.
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Товарищ Майор.
Ответ Наталья Грабовская
Может наконец-то грядёт разрешение допингового дела, поэтому К. В. нет в составе соревнующихся - своего рода страховка - мало ли куда кривая выведет, а на кону результат всей команды - уже один раз обожглись.
О чём ты говоришь? Это шоу турнир, не под эгидой ИСУ
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Наталья Грабовская
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Допинговое дело разрешилось: Камила оправданна.
В CAS оправдали? Оказывается, не в курсе последних новостей... Тогда скорее всего какие-то проблемы со здоровьем.
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mold-cel
если пресс атташе ФФКР в 2023 году не читает новости на спортсе и камменты, то она точно профнепригодна
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ aleshon
Регламент с самого первого сезона КПК указан, что капитаны соревноваться не могут, первый канал сам нарушает придуманный регламент. Нелогично.
Как это? А Щербакова в прошлом году? Она капитаном была
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Любитель_ФК
Ответ aleshon
Регламент с самого первого сезона КПК указан, что капитаны соревноваться не могут, первый канал сам нарушает придуманный регламент. Нелогично.
В прошлом году капитанами были Щербакова и Кондратюк и оба выступали в составе команд, что вы ерунду мелите., какой регламент, нет там ничего похожего , что капитаны не могут выступать в составе команды.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Наталья Грабовская
Может наконец-то грядёт разрешение допингового дела, поэтому К. В. нет в составе соревнующихся - своего рода страховка - мало ли куда кривая выведет, а на кону результат всей команды - уже один раз обожглись.
Допинговое дело разрешилось: Камила оправданна.
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Sektor_5
Ответ oleg
Пресс-атташе ФФКР, давайте не будем дожидаться, потому что и ежу понятно, что она выступать не будет. Посмотрите на командные составы.
Пресс-атташе наверное больше тебя знает.
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Наталья Грабовская
Может наконец-то грядёт разрешение допингового дела, поэтому К. В. нет в составе соревнующихся - своего рода страховка - мало ли куда кривая выведет, а на кону результат всей команды - уже один раз обожглись.
+2
-3
-1
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