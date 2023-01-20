Пресс-атташе ФФКР о Кубке Первого канала: «Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу? Давайте дождемся начала соревнований»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина не исключила, что выступит на Кубке Первого канала.

Валиева стала капитаном одной из команд.

«Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу? Давайте дождемся начала завтрашних соревнований», – сказала Ермолина.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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