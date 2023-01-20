Валиева, Щербакова, Загитова, Медведева и Акатьева выступят в шоу Тутберидзе в апреле
Тренерский штаб Этери Тутберидзе анонсировал серию ледовых шоу «Team Tutberidze».
По традиции, каждую весну мы начинаем с шоу «Team Tutberidze». Мы рады сообщить вам, что в этом году вновь расширяем географию наших выступлений.
8 и 9 апреля – Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный». 13 и 14 апреля – Москва, ДС «Мегаспорт».
А также: Владивосток, Хабаровск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа.
Ваши любимые фигуристы, самые знаковые спортивные программы и показательные номера.
Ученики штаба #TeamTutberidze: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян примут участие в каждом городе тура.
Имена специальных гостей будут объявлены дополнительно», – сообщили в команде Тутберидзе.
Кто-нибудь знает, какой из этих городов лучше в плане ледовой арены?