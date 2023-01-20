Валиева, Щербакова, Загитова, Медведева и Акатьева выступят в шоу Тутберидзе в апреле

Теги сборная России пары женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян ледовые шоу Фигурное катание

Тренерский штаб Этери Тутберидзе анонсировал серию ледовых шоу «Team Tutberidze».

По традиции, каждую весну мы начинаем с шоу «Team Tutberidze». Мы рады сообщить вам, что в этом году вновь расширяем географию наших выступлений.

8 и 9 апреля – Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный». 13 и 14 апреля – Москва, ДС «Мегаспорт».

А также: Владивосток, Хабаровск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа.

Ваши любимые фигуристы, самые знаковые спортивные программы и показательные номера.

Ученики штаба #TeamTutberidze: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян примут участие в каждом городе тура.

Имена специальных гостей будут объявлены дополнительно», – сообщили в команде Тутберидзе.

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47 комментариев

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garovatat
Вот это действительно - чемпионы на льду! Сколько же у тимТШТ звездных учеников! Богатейшая драгоценная коллекция. Как ни у кого. Результат многолетней кропотливой и талантлтвой работы! Надеюсь дальше - только больше)
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Марина Синельникова
Ответ Noname No
Надеюсь Трусову пригласят.
Вряд ли Саша сама пойдёт, тем более она у Плющенко будет выступать. Да и представьте реакцию Экоплан, Блинчика и других радикальных фанатов. "Этери заманила чтобы доломать" и тому подобное.
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Vasily Ivanov
Вспомнили , что они еще дань с сибиряков и дальневосточников не собрали ....на свои отдыхи по Дубаям и Мальдивам...
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Марина Синельникова
Ответ AllaS
Алина в шоу Навки весь год постоянно прыгает. А вот такого артистического дара, как у неё ни у кого нет. Верно сказала Чайковская на Алину надо будет смотреть долгие годы , у неё талант и музыкально-хореографический дар. И подтвердил Мишин , сказав, что Загитова воссоединила Спорт и Искусство , открыв новую эру ФК. Что мы и видим до сей поры. Идеально отточенные элементы ФК и искусство на льду
Это какой-то новенький хейтер Алины, зарегистрировавшийся 13 января. Игнорировать таких, ставить минус.
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Галина Михель
Новосибирск!! Да ладно!! Неужели и на нашей улице Камаз с пряниками перевернулся!!!
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Андрей Красин
Интересно, зачем порядок фамилий спортс в заголовке поменял)
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Oleandra
Ответ Марина Синельникова
Давайте ещё Маргариту Базылюк, Лену Костылеву (если мама пустит), Арсения Федотова, Алису Двоеглазову.
может и Грассля включат в какой-нибудь город, если задержится у них)
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*** Monik ***
Ответ Марина Синельникова
Давайте ещё Маргариту Базылюк, Лену Костылеву (если мама пустит), Арсения Федотова, Алису Двоеглазову.
Вообще да, очень хотелось бы на них тоже посмотреть. У ТШТ подрастает прекрасное молодое поколение фигуристов)
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AllaS
Ответ royer
таких номеров, в которых "а там и не нужно было прыгать"? 😏😄
Алина в шоу Навки весь год постоянно прыгает. А вот такого артистического дара, как у неё ни у кого нет. Верно сказала Чайковская на Алину надо будет смотреть долгие годы , у неё талант и музыкально-хореографический дар. И подтвердил Мишин , сказав, что Загитова воссоединила Спорт и Искусство , открыв новую эру ФК. Что мы и видим до сей поры. Идеально отточенные элементы ФК и искусство на льду
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Марина Синельникова
Давайте ещё Маргариту Базылюк, Лену Костылеву (если мама пустит), Арсения Федотова, Алису Двоеглазову.
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Oleandra
Ещё нравится, что программы, как они сказали, знаковые будут.. с которыми титулы выигрывали, и показалки, которые всеми любимы.. а не то, что наспех сделано)
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Елена Силкина
Ответ Nataly1991
Может в этот раз Глейх напряжется и поставит новый номер - открытие.
и костюм поменяет, а то как-то не очень на шоу в таком виде.
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Lanapiano
Отлично, пойду! Очень хочется на Аню посмотреть, надеюсь, ей новый номер поставят..
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Oleandra
Ну вот и сравните состав с так называемым союзом чемпионов у Плюща.. где больше чемпионов?)
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мистер бин
Последняя гастроль
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royer
Ответ AllaS
Отличная новость, в Питере будет выступать Алина в рамках шоу ЭГТ. Ждём новых номеров с нетерпением .
таких номеров, в которых "а там и не нужно было прыгать"? 😏😄
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Галина Александрова
Ответ royer
Ну посмотрим, как Загитова будет катать на фоне Ани и Жени. 😏
На фоне Ани и Жени?))))) Алина будет звездой, будет шикарно выступать, а они будут фоном!)))))))))
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ретроградный меркурий
Ответ Ёжик_в_тумане
Это уже фишка начинать шоу с данного номера.
Я бы сказал, это уже фишка, что Глейх в этом шоу не напрягается. Если уж ты и так эксплуатируешь готовые программы, мог бы хоть немного заморочиться и сделать дополнительные номера. Шоу топовое, смотреть очень интересно, но работы хореографа там нет вообще. Девочки на себе все шоу вывозят.
+7
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AllaS
Отличная новость, в Питере будет выступать Алина в рамках шоу ЭГТ. Ждём новых номеров с нетерпением .
+4
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Julius Mironoff
Майя, ну! Дашу! Ждём-с.
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Надира Юнусова
Ответ Юля Глаголева
Надеюсь, в Санкт-Петербурге позовут наших ребят: Алиева, Мозалева, Коляду, Семененко, Гуменика и парников - тогда это будет бомба! Хотя, на Алину я пошла бы даже без них :) и даже без всех ))
Я пойду сразу на 2 шоу в Москве)
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fillette
Ответ Oleandra
Зачем в Питер едут? там их особенно ненавидят.. и опять что-нибудь сыпанут..
Кому? )))
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Inka90
Во Владивосток или Хабаровск наверное слетаю 🙌
Кто-нибудь знает, какой из этих городов лучше в плане ледовой арены?
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fillette
Ответ royer
Ну посмотрим, как Загитова будет катать на фоне Ани и Жени. 😏
Ну, как герой на фоне Загитовой в Катаре проехался, уже посмотрели )).
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Галина Александрова
Ответ olvl
Ну и отлично, почти все в сборе. А Саша, Алёна, Даша, Майя не будут участвовать?
Алёна?
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0
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