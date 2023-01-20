Железняков о премии ISU: «Щербакова – прекрасный претендент, но я боюсь, что может вмешаться политика. Надеюсь, что такого не произойдет»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на победу в премии ISU Skating Awards.
Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.
«В наше время очень все связали тесно с политикой, спортсменка-то российская, а премия международная, поэтому могут быть трудности.
Анечка, несомненно, прекрасный претендент, но я боюсь, что политика может вмешаться в нашу спортивную жизнь и Анечка не получит этой награды. Я надеюсь, что все-таки такого не произойдет», – сказал Железняков.
С другой стороны, сколько раз Анна из ничего делала себе медальку! Вот все её китайские поклонники как возьмут, да как проголосуют - и будет "самая ценная фигуристка" со статуэточкой!