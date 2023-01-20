Железняков о премии ISU: «Щербакова – прекрасный претендент, но я боюсь, что может вмешаться политика. Надеюсь, что такого не произойдет»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил шансы олимпийской чемпионки на победу в премии .

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«В наше время очень все связали тесно с политикой, спортсменка-то российская, а премия международная, поэтому могут быть трудности.

Анечка, несомненно, прекрасный претендент, но я боюсь, что политика может вмешаться в нашу спортивную жизнь и Анечка не получит этой награды. Я надеюсь, что все-таки такого не произойдет», – сказал Железняков.