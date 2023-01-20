Железняков о премии ISU: «Щербакова – прекрасный претендент, но я боюсь, что может вмешаться политика. Надеюсь, что такого не произойдет»

Теги сборная России женское катание Политика Алексей Железняков Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на победу в премии ISU Skating Awards.

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«В наше время очень все связали тесно с политикой, спортсменка-то российская, а премия международная, поэтому могут быть трудности.

Анечка, несомненно, прекрасный претендент, но я боюсь, что политика может вмешаться в нашу спортивную жизнь и Анечка не получит этой награды. Я надеюсь, что все-таки такого не произойдет», – сказал Железняков.

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9 комментариев

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Vasily Ivanov
Щербаковой вообще не место в шорт-листе ....Это Закарян леща ФФКР бросает , чтобы иметь неиссякаемый источник доходов с российского ФК .
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Allbee
Ответ Ольга Ив
Читаешь высказывания Лайшева, Железнякова и других, они что реально считают, что СП и Чен хуже чем Анна и менее достойны??? При чем здесь политика, СП и Чен не менее достойны, чем Анна, а может даже и поболее.
Он его ученица, вы реально думаете , что он рассуждает категориями кто достойней? Поддерживает сердцем.
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Lilia Sadykova
Опять завели шарманку про политику... очередной бред. Политика ни при чем, просто у Чена и Пападакисов титулов и соревнований больше чем у Ани.
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Ирина С
На мой взгляд, Анна и не должна победить - ну далеко ей до Чена и Пападакис и Сизерона по всем критериям. Но все почему-то, как попугаи, талдычат про политику!
С другой стороны, сколько раз Анна из ничего делала себе медальку! Вот все её китайские поклонники как возьмут, да как проголосуют - и будет "самая ценная фигуристка" со статуэточкой!
+3
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0
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buturlinomo
ну что еще он может сказать
+1
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+1
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HoratioH
Ну понятно, если Щербакова не победит, тут по-любому политика виновата! Чен и Пападакисы это же не спортсмены, а фигня. Так, мимо проходили
+16
-3
+13
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Ольга Ив
Читаешь высказывания Лайшева, Железнякова и других, они что реально считают, что СП и Чен хуже чем Анна и менее достойны??? При чем здесь политика, СП и Чен не менее достойны, чем Анна, а может даже и поболее.
+9
-3
+6
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Lapo Elkann
Самый ценный в женском ФК , Тутберидзе, остальные приходят , омедаливаются и уходят.
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+8
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Леди Брэкнелл
То есть без политики Анечка должна обязательно победить? С чего ты взял?
+3
-4
-1
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