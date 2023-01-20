Лайшев о премии ISU: «При благоприятном варианте Щербакова должна была бы стать первой. Но все это при иных обстоятельствах»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил шансы Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.
Ранее Щербакова вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.
«При благоприятном варианте Аня должна была бы стать первой. Она красивая и обаятельная девушка. Но все это при иных обстоятельствах.
Без политики сейчас никуда, она всюду. Нам желают не выступать до 2032 года. Просто оголтелая озлобленность, какое-то бешенство. Кроме себя нам надеяться не на кого», – рассказал Лайшев.
Ценность Ани как спортсмена из все номинантов самый незначительный, давайте уж не будем про этот плохой запад
Щербакова по ценности и рядом не стояла с Ченом и Пападакисами. С её то лутц-риттом и преротейшинами в квадах 🤦♀️
Лайшев дурак.