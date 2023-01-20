Лайшев о премии ISU: «При благоприятном варианте Щербакова должна была бы стать первой. Но все это при иных обстоятельствах»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Ренат Лайшев ISU Skating Awards Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил шансы Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Ранее Щербакова вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«При благоприятном варианте Аня должна была бы стать первой. Она красивая и обаятельная девушка. Но все это при иных обстоятельствах.

Без политики сейчас никуда, она всюду. Нам желают не выступать до 2032 года. Просто оголтелая озлобленность, какое-то бешенство. Кроме себя нам надеяться не на кого», – рассказал Лайшев.

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14 комментариев

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buturlinomo
не понимаю, почему обошли китайцев с их долгой, упорной историей, которая красиво завершилась на олимпиаде!
Ценность Ани как спортсмена из все номинантов самый незначительный, давайте уж не будем про этот плохой запад
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sergey-ld
Это явно писал "искусственный интеллект": "Без политики сейчас никуда, она всюду. Нам желают не выступать до 2032 года. Просто оголтелая озлобленность, какое-то бешенство. Кроме себя нам надеяться не на кого". Этого "писателя" ни с кем не перепутаешь.
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Perfeksionistka
Ответ Nomi
Боже мой, ну это просто уже политика головного мозга у людей. Давайте честно. Ане вообще сильно повезло, что она в принципе в этой номинации. Потому что если сравнить все то, что сделали в ФК и для ФК такие глыбы как Пападакис и Сизерон, да и тот же Нейтан… ну извините, но сравнение не в пользу Ани. И все это прекрасно понимают, но делать старательно вид, что все это исключительно из-за политики. Ну это уже просто комильфо.
Вы знаете, что означает "комильфо"?
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Hivaga22
А почему суйхани не вошли?
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m-mezon
Для кого он это все говорит? Бесстыжие какие-то. Типа "борцы" с коллективным западом, поэтому грамотку не дадут? Где война, а где ваши разборки в песочнице? А Аня в тройке финалистов реально самая непроходная. Без всякой политики.
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Люблю Женьку
А при чем тут "красивая и обаятельная" и номинация самый ценный фигурист?
Щербакова по ценности и рядом не стояла с Ченом и Пападакисами. С её то лутц-риттом и преротейшинами в квадах 🤦‍♀️
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Бунтарь без идеала
Разве это премия за красоту и обаяние? А по прочим параметрам соперники ничем ей не уступают.
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Kareglazaya
Никто там никому и ничего не должен, и уж тем более за красоту)) Все участники очень титулованные и многого достигли, а потому заслужили победу.
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Irina037
При чем красота к вкладу в фигурное катание?
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asusp527
С какой радости ей обходить таких феноменов, как Чен и Пападакисы?
Лайшев дурак.
+13
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HoratioH
Премия называется «Самый ценный фигурист», поэтому ее нужно вручить красивой и обаятельной девушке:) Судя по неадекватности реплик Лайшева, он ни дня не просыхает
+7
-1
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Nomi
Боже мой, ну это просто уже политика головного мозга у людей. Давайте честно. Ане вообще сильно повезло, что она в принципе в этой номинации. Потому что если сравнить все то, что сделали в ФК и для ФК такие глыбы как Пападакис и Сизерон, да и тот же Нейтан… ну извините, но сравнение не в пользу Ани. И все это прекрасно понимают, но делать старательно вид, что все это исключительно из-за политики. Ну это уже просто комильфо.
+33
-5
+28
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Юля Глаголева
Да, да... А Чен и Пападакисы мимо проходили...
+25
-3
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Aelinn
Может, хватит уже звонить Лайшеву.
+6
0
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