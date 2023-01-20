Попова о премии ISU: «Соперники у Щербаковой очень серьезные. Здорово, что она вообще прошла в финал в такой солидной компании»

Хореограф Бетина Попова оценила шансы олимпийской чемпионки на победу в премии .

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Предсказать – сможет ли Аня победить – сложно. Соперники в номинации у нее очень серьезные. То, что она вообще прошла в финал в такой солидной компании, это здорово и можно считать приятной неожиданностью. В особенности учитывая то, что буквально вчера ISU объявил, что не будет проводить этап Гран‑при в России.

Мы видим, что российская фигуристка вышла в финал голосования и осталась в числе претендентов на премию. Это очень радостная новость. Будем надеяться, что выиграет», – сказала Попова.