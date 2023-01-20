Попова о премии ISU: «Соперники у Щербаковой очень серьезные. Здорово, что она вообще прошла в финал в такой солидной компании»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова оценила шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на победу в премии ISU Skating Awards.

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Предсказать – сможет ли Аня победить – сложно. Соперники в номинации у нее очень серьезные. То, что она вообще прошла в финал в такой солидной компании, это здорово и можно считать приятной неожиданностью. В особенности учитывая то, что буквально вчера ISU объявил, что не будет проводить этап Гран‑при в России.

Мы видим, что российская фигуристка вышла в финал голосования и осталась в числе претендентов на премию. Это очень радостная новость. Будем надеяться, что выиграет», – сказала Попова.

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2 комментария

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Леличек
Вот это здравое рассуждение)
+1
0
+1
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Блотт Айс
Программы были прекрасными, выступление на ОИ - выше всяких похвал.
Вообще - проги ТШТ это золотой запас нашей фигурки. Все, как одна.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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