«Щербаковой будет трудно победить. То, что она ворвалась в тройку, можно считать заслуженным успехом». Бестемьянова о премии ISU

Теги сборная России танцы на льду женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Ранее Щербакова вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Считаю, что шансы на успех равные. Единственное, Пападакис, Сизерон и Натан Чен очень много лет были чемпионами и намного дольше лет находятся на самом высоком уровне в фигурном катании.

А Аня ворвалась туда два года назад, она самая молодая из них, и ей будет трудно все же победить. Это уже прекрасно, что она ворвалась в тройку, это можно считать заслуженным успехом», – сказала Бестемьянова.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxell
А почему два? Вообще-то три,из которых была лишена двух ЧМ не по своей вине.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tatiana Klm
Верю в Аню, да и поклонников у нее больше: Россия, Китай))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexnew
Есть такое. Хотя на счет 2 не согласен - 3 сезона была в самом топе женского мирового фигурного катания.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий