«Щербаковой будет трудно победить. То, что она ворвалась в тройку, можно считать заслуженным успехом». Бестемьянова о премии ISU

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Ранее Щербакова вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Считаю, что шансы на успех равные. Единственное, Пападакис, Сизерон и Натан Чен очень много лет были чемпионами и намного дольше лет находятся на самом высоком уровне в фигурном катании.

А Аня ворвалась туда два года назад, она самая молодая из них, и ей будет трудно все же победить. Это уже прекрасно, что она ворвалась в тройку, это можно считать заслуженным успехом», – сказала Бестемьянова.