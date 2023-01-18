Ставиский о состоянии Костомарова: «Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Ранее 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией.

«Роман по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение состояния в его случае может быть фатальным, поэтому сейчас оно стабильно.

Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее. Ждем, когда антибиотики подействуют», – рассказал Ставиский.

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