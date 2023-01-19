Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для ЭКМО (ТАСС)

, госпитализированного с пневмонией, планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина).

Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», – рассказал источник.