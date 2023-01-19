Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для ЭКМО (ТАСС)
Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина).
Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», – рассказал источник.
Очень рада за Рому и его близких!
Надеюсь, теперь прогресс пойдет быстрее.
Хочется верить, что какую-то, пусть совсем маленькую роль, в этом сыграла и наша подддержка.
Давайте еще активнее желать Роману скорейшего выздоровления!
Ему очень нужна наша положительная энергия.
Спасибо врачам что вернули ему жизнь!
Ты - настоящий лучик света для нас.
Я не помню ни одного скандала вокруг тебя...
Мы гордимся твоей человечностью и твоими достижениями.
Здоровья!!!