Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для ЭКМО (ТАСС)

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина).

Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», – рассказал источник.

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22 комментария

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Anna Leonova
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Лека-Лека
ВОт это замечательно!
Очень рада за Рому и его близких!
Надеюсь, теперь прогресс пойдет быстрее.
Хочется верить, что какую-то, пусть совсем маленькую роль, в этом сыграла и наша подддержка.

Давайте еще активнее желать Роману скорейшего выздоровления!
Ему очень нужна наша положительная энергия.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ ретроградный меркурий
Хорошая новость. Ждём. Врачи в Коммунарке - настоящие кудесники. С того света вытаскивают. Жаль, что своей Коммунарки нет в каждом городе России.
Да, жаль. В провинции такое ощущение, что врачи наоборот туда отправляют. У меня тётушке месяц назад заявили, что человеку отмерено 70 лет, а то, что она прожила больше - это ей ещё повезло, пусть радуется и идёт домой доживает, а не к операции готовится. Вот такие врачи.
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Reggi
Здоровья Роману и скорейшего восстановления! Сил семье. Первая хорошая новость, теперь только на поправку!
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Svetlana Yablonskaya
Какое счастье, ура! Теперь восстанавливаться
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Wiley Fox
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Слава Богу!!! Спасибо врачам что вернули ему жизнь! Ты - настоящий лучик света для нас. Я не помню ни одного скандала вокруг тебя... Мы гордимся твоей человечностью и твоими достижениями. Здоровья!!!
Это как ты человечность увязал с поддержкой Костомаровым сво?
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АннаФ
Хороший знак!
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люблю тутберят
🙏🙏🙏
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Девушка Безимени
В медиа что только не пишут. Козлы. Здоровья Роме!
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olvl
Какая же хорошая новость, полегчало на душе просто. Пусть и дальше будет так - только вперёд, к выздоровлению. Спасибо огромное всем врачам.
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Elena Polkina
Уффф.
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ретроградный меркурий
Хорошая новость. Ждём. Врачи в Коммунарке - настоящие кудесники. С того света вытаскивают. Жаль, что своей Коммунарки нет в каждом городе России.
+19
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Утренняя Аврора
Хорошая новость Именно в Крещение. Все будет хорошо. Даст Бог!
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Nataly1991
Наконец-то! Как же мы ждали обнадеживающие новости!
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Andry 72
Сил и здоровья тебе,Роман 🙏🙏🙏
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Snowfan
Хорошая новость в светлый праздник!
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Denkaaaa
все будет хорошо,Роман!!
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Alex1104
Верим!
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Charliz
Отличная новость с утра!
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Додик Аксель
Хоть по Роману наконец-то появилась хорошая новость и обнадёживающая динамика состояния его здоровья. Роману сил, здоровья, а врачам удачи и успеха !
+42
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Barsa! bolshe chem klub
Слава Богу!!!

Спасибо врачам что вернули ему жизнь!

Ты - настоящий лучик света для нас.

Я не помню ни одного скандала вокруг тебя...

Мы гордимся твоей человечностью и твоими достижениями.

Здоровья!!!
+16
-4
+12
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Инна Гладышева
Помогай Роману, Господи! 🙏
+31
-2
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