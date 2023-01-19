Мишина о четверном тулупе Туктамышевой: «Может быть, покажет к финалу Гран-при»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина считает, что Елизавета Туктамышева может заявить четверной тулуп на финал Гран-при России.

«Ребята (Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин) сегодня уже уехали в Москву для участия в Кубке Первого канала.

Как они подготовились, будет видно из их выступлений. В любом случае все поехали с желанием, все настроены на выступление.

Будет ли Туктамышева пробовать исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала? Думаю, нет.

Она до этого выступала в шоу, потом немного болела – вряд ли она сейчас будет прыгать. Может быть, к финалу Гран-при покажет», – сказала Мишина.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января, финал Гран-при России – 3-5 марта.

Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море