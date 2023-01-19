Мишина о четверном тулупе Туктамышевой: «Может быть, покажет к финалу Гран-при»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина считает, что Елизавета Туктамышева может заявить четверной тулуп на финал Гран-при России.
«Ребята (Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин) сегодня уже уехали в Москву для участия в Кубке Первого канала.
Как они подготовились, будет видно из их выступлений. В любом случае все поехали с желанием, все настроены на выступление.
Будет ли Туктамышева пробовать исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала? Думаю, нет.
Она до этого выступала в шоу, потом немного болела – вряд ли она сейчас будет прыгать. Может быть, к финалу Гран-при покажет», – сказала Мишина.
Кубок Первого канала пройдет 21-22 января, финал Гран-при России – 3-5 марта.
Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море
Камила говорила, что "лутц, конечно, НЕ обещаю запрыгать, а тулуп, надеюсь, будет ".
Я понимаю, вы не любите Камилу, но зачем же так открыто врать?!
Удачи императрице с Лиговки в любом случае. После того как пальто её нагло обокрало с Олимпиадой, Тухтамышевой нужна поддержка честных людей
6 ноября 20 года, Усачева: "планирую учить, выучить и вставить в программу"
20 апреля того же года, Щербакова: "я буду учить новые элементы, делать акцент на тройной аксель. Над этим прыжком мне нужно много работать, чтобы вставить его в программу".
Туктамышева выкладывала видео квадтулупа, еще тренировавшаяся в Канаде Турсынбаева - целую галерею сальховов. Медведева Орсеровских времен прыгала сальхов на удочке(причем там был докрут, с запасом причем). А у этих лишь слова, но нет видео.