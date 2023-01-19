Мишина о четверном тулупе Туктамышевой: «Может быть, покажет к финалу Гран-при»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Кубок Первого канала по фигурному катанию ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина считает, что Елизавета Туктамышева может заявить четверной тулуп на финал Гран-при России.

«Ребята (Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин) сегодня уже уехали в Москву для участия в Кубке Первого канала.

Как они подготовились, будет видно из их выступлений. В любом случае все поехали с желанием, все настроены на выступление.

Будет ли Туктамышева пробовать исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала? Думаю, нет.

Она до этого выступала в шоу, потом немного болела – вряд ли она сейчас будет прыгать. Может быть, к финалу Гран-при покажет», – сказала Мишина.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января, финал Гран-при России – 3-5 марта.

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29 комментариев

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Настя Розова
Ответ Люба Люба
Чего то вы путаете. Камила говорила, что "лутц, конечно, НЕ обещаю запрыгать, а тулуп, надеюсь, будет ". Я понимаю, вы не любите Камилу, но зачем же так открыто врать?!
Мда, вот тут описка была.
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Люба Люба
Ответ Настя Розова
Эти мемы есть на видео хотя бы. Зато Щербакова с Усачевой уже года три как грозятся трикселем, а даже попыток не выкладывали. Как и Валиева обещала четверной лутц. Ну и где это все?
Чего то вы путаете.
Камила говорила, что "лутц, конечно, НЕ обещаю запрыгать, а тулуп, надеюсь, будет ".
Я понимаю, вы не любите Камилу, но зачем же так открыто врать?!
0
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0
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Irina037
Ответ Товарищ Майор.
Слишком затянули уже со сказкой о кваде тукты. Никто из адекватных уже не верит
На тренировке часто авкладывали
+1
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Osik92
Туктик все старше ну какой квад зачем ей убиваться смысла то нет
0
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Милиана
Пусть прыгает аксель свой фирменный,нужно держаться за то что есть.
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alexnew
Может быть.
0
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Sektor_5
Ответ Девочка с севера
Вообще-то делала на прыжковом турнире. Смените пластинку уже!
Не делала, а пыталась - оба раза падение с недокрутом. Квада как не было, так и нет.
+3
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+3
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Настя Розова
Ответ Оле-Лукойе
"Буду учить",сказанное в интервью два-три года назад и грозиться сделать на соревнованиях, вот прямо на этих, ближайших соревнованиях, а, нет, передумала, да еще несколько раз - все-таки разное впечатление производит
Слова "вставить в программу" видимо, никто не увидел. Или политика партии не дает?
+2
-2
0
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Жизненная
Ответ Wiley Fox
Мне кажется, что после валиевой элементы можно показывать теперь после выступления, съедая время у других участников Удачи императрице с Лиговки в любом случае. После того как пальто её нагло обокрало с Олимпиадой, Тухтамышевой нужна поддержка честных людей
ТуХтамышевой?! Императрице с Лиговки?)))
+2
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Wiley Fox
Мне кажется, что после валиевой элементы можно показывать теперь после выступления, съедая время у других участников

Удачи императрице с Лиговки в любом случае. После того как пальто её нагло обокрало с Олимпиадой, Тухтамышевой нужна поддержка честных людей
0
-7
-7
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Оле-Лукойе
Ответ Настя Розова
Нет. 6 ноября 20 года, Усачева: "планирую учить, выучить и вставить в программу" 20 апреля того же года, Щербакова: "я буду учить новые элементы, делать акцент на тройной аксель. Над этим прыжком мне нужно много работать, чтобы вставить его в программу". Туктамышева выкладывала видео квадтулупа, еще тренировавшаяся в Канаде Турсынбаева - целую галерею сальховов. Медведева Орсеровских времен прыгала сальхов на удочке(причем там был докрут, с запасом причем). А у этих лишь слова, но нет видео.
"Буду учить",сказанное в интервью два-три года назад и грозиться сделать на соревнованиях, вот прямо на этих, ближайших соревнованиях, а, нет, передумала, да еще несколько раз - все-таки разное впечатление производит
+3
-1
+2
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Настя Розова
Ответ bona ulo
Они не грозились и ни разу даже не обещали, да, пару раз заикались, что учат эти элементы. И только. А вот Мишин и сама Лиза регулярно обещают исполнить и всегда что-то им мешает. Чувствуете разницу между обещать показать и просто разучивать?
Нет.
6 ноября 20 года, Усачева: "планирую учить, выучить и вставить в программу"
20 апреля того же года, Щербакова: "я буду учить новые элементы, делать акцент на тройной аксель. Над этим прыжком мне нужно много работать, чтобы вставить его в программу".
Туктамышева выкладывала видео квадтулупа, еще тренировавшаяся в Канаде Турсынбаева - целую галерею сальховов. Медведева Орсеровских времен прыгала сальхов на удочке(причем там был докрут, с запасом причем). А у этих лишь слова, но нет видео.
+5
-5
0
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Елена Ковалёва
Ну мне на минусы плевать. А вы свои четверные смотрите на первенстве Москвы.
+2
-7
-5
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Девочка с севера
Ответ Sektor_5
Какой уже год длится эта сказка про белого бычка, третий или четвёртый? Сделай его хоть раз на соревах, пусть кривой-косой, но сделай, а потом говори.
Вообще-то делала на прыжковом турнире. Смените пластинку уже!
+7
-7
0
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Товарищ Майор.
Слишком затянули уже со сказкой о кваде тукты. Никто из адекватных уже не верит
+22
-3
+19
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Mad_Skates
А я верю в Лизу
+5
-4
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bona ulo
Ответ Настя Розова
Эти мемы есть на видео хотя бы. Зато Щербакова с Усачевой уже года три как грозятся трикселем, а даже попыток не выкладывали. Как и Валиева обещала четверной лутц. Ну и где это все?
Они не грозились и ни разу даже не обещали, да, пару раз заикались, что учат эти элементы. И только. А вот Мишин и сама Лиза регулярно обещают исполнить и всегда что-то им мешает. Чувствуете разницу между обещать показать и просто разучивать?
+11
-6
+5
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Настя Розова
Ответ bona ulo
Не верю, что когда-нибудь Туктамышева исполнит квад в соревновательной программе.) Всегда ей что-то мешает. Хотя после стольких лет разговоров о нем, вероятно стоит изобразить хотя бы попытку. А то он постепенно превращается в такой же мем, как квад Медведевой.
Эти мемы есть на видео хотя бы. Зато Щербакова с Усачевой уже года три как грозятся трикселем, а даже попыток не выкладывали. Как и Валиева обещала четверной лутц. Ну и где это все?
+11
-13
-2
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Елена Ковалёва
А мне не надо от неё четверной. Она и так хороша.
+4
-9
-5
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Ирина Иванова
Мантра о 4Т не работает. Может стоит попробовать на практике: "Крибле, крабле, бумс"?
+12
-2
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BDV
такой же невидимый 4Т как и невидимый 4S
+13
-4
+9
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bona ulo
Не верю, что когда-нибудь Туктамышева исполнит квад в соревновательной программе.) Всегда ей что-то мешает. Хотя после стольких лет разговоров о нем, вероятно стоит изобразить хотя бы попытку. А то он постепенно превращается в такой же мем, как квад Медведевой.
+13
-5
+8
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Оксана Иванова
Свежо предание, да верится с трудом
+6
-2
+4
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Додик Аксель
Обещанного три года ждут. Может Лиза на ФГП сделает подарок к 8 Марта и решится исполнить 4Т.
+3
-2
+1
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Галина Александрова
К каждому турниру ТШ Мишина обещает показать Лизин квад)))
+15
-1
+14
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