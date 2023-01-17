Федерация фигурного катания Израиля о переходе Дэвис и Смолкина: «Переговоры мы ведем только со спортсменами, имеющими гражданство Израиля»
В Федерации фигурного катания Израиля прокомментировали информацию о переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
«Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки.
И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», – заявил директор израильской федерации Борис Хаит.
Ранее Борис Смолкин, отец Глеба, заявил, что фигурист не является гражданином Израиля.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов
Никто ничего не говорит, одни слухи которые опровергают друг друга, СПЛОШНЫЕ СПЛЕТНИ!
Но ясно то, что у нас в танцах Сплошные Метания!
Вид сильно отстал в Популярности и Началось!
Можно иметь два гражданства, так что ни Израиль, ни Россия по закону не против. Так что, Смолкину проблем нет, он из еврейской семьи. Ну, а возможность Диши выступать за Израиль вчера подробно описывали здесь. Так что все может быть. Как всегда поставят перед фактом.
Ребята работают молча!!
О том что они куда то переходят все время пишут хейтеры Тутберидзе, и сомнительные СМИ, раздувают эту тему, что то додумывают сами
Вот и вы туда же))
Что-то он заговаривается
У меня вот племянницу, МСМК по фехтованию, ученицу Софьи Великой, сначала переманили , а потом уже дали гражданство. Из оснований лишь прабабушка по отцу была в наличии