Федерация фигурного катания Израиля о переходе Дэвис и Смолкина: «Переговоры мы ведем только со спортсменами, имеющими гражданство Израиля»

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы натурализация Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

В Федерации фигурного катания Израиля прокомментировали информацию о переходе российского танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин.

«Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки.

И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», – заявил директор израильской федерации Борис Хаит.

Ранее Борис Смолкин, отец Глеба, заявил, что фигурист не является гражданином Израиля.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
У нас как обычно, Ничего не понять.
Никто ничего не говорит, одни слухи которые опровергают друг друга, СПЛОШНЫЕ СПЛЕТНИ!
Но ясно то, что у нас в танцах Сплошные Метания!
Вид сильно отстал в Популярности и Началось!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Георгия
Некоторые сплетни обмусоливают, выглядят смешно. Для ряда фанатиков вбросы как лавочка родная у дома.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ N-fox
Выбираем следующую страну, за которую Дэвис-Смолкин будут выступать. Это такая новая игра на спортс) главное, что пара не в курсе)
Надо Дэйвушке уже приподоткрыть глаза на Грузию, а то он не в курсе, как все хорошо-то там сложится по част иинсайдерства :-)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Какая Федра скажет, что переманивает спортсменов.За Израиль выступая тренируются фигуристы в других Странах, чаще в США.
Можно иметь два гражданства, так что ни Израиль, ни Россия по закону не против. Так что, Смолкину проблем нет, он из еврейской семьи. Ну, а возможность Диши выступать за Израиль вчера подробно описывали здесь. Так что все может быть. Как всегда поставят перед фактом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Ортодокс7
От Смолкина-младшего. Выступать хочется, но не за Россию.
Зачем переворачивать? Спортсмены не так сказали. Есть достаточно объемное интервью ДС, которое они дали на YouTube журналисту Журанкову и Е. Бобровой. По-моему там всё ясно сказано. А вы, как хейтер, все перевираете.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ортодокс7
Ответ Wiley Fox
А чего с гражданами Израиля вести переговоры? Те разве за честь не считают выступление за Израиль? Что-то он заговаривается У меня вот племянницу, МСМК по фехтованию, ученицу Софьи Великой, сначала переманили , а потом уже дали гражданство. Из оснований лишь прабабушка по отцу была в наличии
Верно говорите, темнят они. Задним числом поставят болельщиков перед фактом. Схема - известная.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Ортодокс7
Новость про переход под флаг Израиля такая же "фейковая", как и ранее про переход в США, то есть настоящая. Лиз с США точно не обманул. Вопрос в другом: если не получается зацепиться ни за США, ни за Израиль, куда попробует приткнуться семейка Дэвидсов? Сейчас они пытаются тыкаться в разные двери.
Вы Жуков? Или Дейв Лиз? Откройте личико 😂
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
smoky eyes
Ответ Анна Беляева
Зато какой траффик вчера спортс поднял! Редакция должна проценты перечислять Смолкиным и их матери Этери. Вот уж, кто оживляет статистику, так они.
Поддерживаю, справедливо.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ортодокс7
Ответ Валерий Петров
Откуда известно, что пытаются тыкаться?
От Смолкина-младшего. Выступать хочется, но не за Россию.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Koiry
Как же уже надоела эта тема....
А как она надоела самим спортсменам, можно только предположить.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Ортодокс7
Новость про переход под флаг Израиля такая же "фейковая", как и ранее про переход в США, то есть настоящая. Лиз с США точно не обманул. Вопрос в другом: если не получается зацепиться ни за США, ни за Израиль, куда попробует приткнуться семейка Дэвидсов? Сейчас они пытаются тыкаться в разные двери.
Откуда известно, что пытаются тыкаться?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ Shveddka
Как цыгане прям.Не знают куда приткнуться. С США пролет,да и там надо в сборную попасть,оказались-таки новокрещеными евреями🤣
а вы не замечаете видимо, что Смолкин с Девис ничего не заявляли о переходе. Федерации тоже говорят, что никаких переходов не оформляли
Ребята работают молча!!
О том что они куда то переходят все время пишут хейтеры Тутберидзе, и сомнительные СМИ, раздувают эту тему, что то додумывают сами
Вот и вы туда же))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
А чего с гражданами Израиля вести переговоры? Те разве за честь не считают выступление за Израиль?

Что-то он заговаривается

У меня вот племянницу, МСМК по фехтованию, ученицу Софьи Великой, сначала переманили , а потом уже дали гражданство. Из оснований лишь прабабушка по отцу была в наличии
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Евгения Гринева
Вы не знаете, зато Лиз и Жуков знают)
Сейчас Жуков поднапряжется и принесет новые вести.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ортодокс7
Новость про переход под флаг Израиля такая же "фейковая", как и ранее про переход в США, то есть настоящая. Лиз с США точно не обманул. Вопрос в другом: если не получается зацепиться ни за США, ни за Израиль, куда попробует приткнуться семейка Дэвидсов? Сейчас они пытаются тыкаться в разные двери.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ N-fox
Выбираем следующую страну, за которую Дэвис-Смолкин будут выступать. Это такая новая игра на спортс) главное, что пара не в курсе)
Главное, что спортс зарабатывает. И наплевать им, на чём.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Облом что ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey-ld
Лукавые иудеи! Естественно, сейчас базар может вестись только о гражданстве, а в этом вопросе ваша федра на хрен не нужна.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Reigher
Сколько шума подняли из одного сообщения тупого тролля.
Осталось выяснить, кто первый внес вброс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Shveddka
Как цыгане прям.Не знают куда приткнуться. С США пролет,да и там надо в сборную попасть,оказались-таки новокрещеными евреями🤣
Они не знают куда приткнуться или желтая пресса не знает куда их приткнуть, чтобы хайпануть побольше?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ну что, товарищ Жуков-Лапидарность и блогеришка Лиз, в который раз облажавшиеся, что скажете за ваш инсайд? Может быть поступят какие-то извинения спортсменам и родителям за те какахи, которые в течение вчерашнего дня сыпались? Начнете по новой обзвон всех экспертов, что они на этот раз думают?
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reigher
Сколько шума подняли из одного сообщения тупого тролля.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Выбираем следующую страну, за которую Дэвис-Смолкин будут выступать. Это такая новая игра на спортс) главное, что пара не в курсе)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
Побегают и приедут все равно обратно, скатертью дорожка
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Валерий Петров
Но почему-то спортс очень любит постить его фейки и вангования, упорно называя его журналистом.
Так трафик же! Понимать надо!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий