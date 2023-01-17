Федерация фигурного катания Израиля о переходе Дэвис и Смолкина: «Переговоры мы ведем только со спортсменами, имеющими гражданство Израиля»

В Федерации фигурного катания Израиля прокомментировали информацию о переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

«Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки.

И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», – заявил директор израильской федерации Борис Хаит.

Ранее Борис Смолкин, отец Глеба, заявил, что фигурист не является гражданином Израиля.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов