Глава Федерации фигурного катания Израиля о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался»

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Борис Хаит Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин планирует перейти в сборную Израиля.

Ранее об этом сообщили «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз.

«У меня нет такой информации. Если честно, то я смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался.

Хотела бы федерация видеть у себя такую пару? Федерации Израиля очень бы хотелось выиграть в лотерею миллион долларов, чтобы нам жилось легче и у нас были средства для отправки детей на соревнования. Говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы», – сказал Хаит.

Также глава израильской федерации отметил, что не считает Лиза журналистом.

«Он не журналист, он – блогер», – добавил Хаит.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину

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27 комментариев

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Саша Кутузова
Ответ Анна Беляева
Стран всего-то пара сотнет. Если в день по одной брать и Смолкиных туда ссылать, к концу календарного года как раз уложимся. А если Африку исключить, то, может, и к началу следующего сезоне, когда они на ОП приедут.
Предлагаю Монголию. Теперь это дружественная нам страна и наши фигуристы туда планируют ездить. Всем хорошо будет. Ничего, что там фк нет, зато дружим.
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DD102DD
Хватит ржать - займись уже делом.
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Маргарита Михайловна
Для Тутберидзе миллион долларов не деньги. Так что ждите Дэвис в ближайшее время.
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Lennuci
Ответ Ir_rish
Смешно будет, если Смолкин получит "про запас" израильское гражданство, а числиться будет по-прежнему в ФФКР.
За Мексику еще можно. Благо Россия несколько гражданств позволяет иметь.
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Delirium
Ответ Maecenas
тогда что смешного в том, что с ним никто не связывался?
Он и на этот вопрос отвечал- ни Девисы, ни какие-либо тренеры или прочие функционеры с федерацией Израиля по поводу перехода этой пары не связывались. Вся возня по поводу перехода Девисов в сборную Израиля существует в медиа пространстве и идет из того же источника, который утверждал, что они переходят в сборную США. Т.е. от блогера-сплетника Лиза.

Один заморский троль сидит сочиняет "сенсации", а местные дурачки третий день как наскипидаренные выясняют "подробности".
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garovatat
ой, правда?)) а у нас тут свой местный Лиз (в миру Кузнецов) готов с вами поспорить! Он с полной ответственность заявляет что Израильская сборная - это "запасной аэродром" ДС, которые сами "разумеется, ничего не комментируют, но отрядили (на это) папу Глеба и босса израильской фигурки". Т.е. вас отрядили, г-н Хаит, дали так сказать прямое указание! А вы, значит третий день с этого рофлите 😁 И вот такая отъявленная дичь, наброс и вранье на главной висит...
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MyCA
Хоть кому то весело
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Девушка Безимени
У них там свой Горшков (царствие ему небесное)?
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Ir_rish
Ответ Валерий Петров
Спортсу надо сделать запрос к их нештатному " журналисту" Дейву Лизу.
А чего "запрашивать"? Лиз уже убрал оригинальный пост?
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Delirium
Ответ Наталья Карлова
ну по крайней мере из списка возможных стран можно вычеркнуть еще одну страну)... есть еще много стран, чтобы составить новость...
Следующей в списке на хайп, очевидно, будет Грузия. Правда у этих тоже денег нет.
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Ir_rish
Ответ Lennuci
Надо же, а Спортс уже всю родню Смолкина до 5 колена разобрал.
Смешно будет, если Смолкин получит "про запас" израильское гражданство, а числиться будет по-прежнему в ФФКР.
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Maecenas
Ответ Delirium
Он уже озвучивал почему "решение принимаем не мы". ФФК Израиля не занимается приглашением фигуристов, они лишь рассматривают заявки от желающих, если они граждане Израиля. Пока нет информации о том, что Девисы получили или в процессе получения гражданства Израиля, бесполезно о чем-то спрашивать их ФФК.
тогда что смешного в том, что с ним никто не связывался?
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Delirium
Ответ Maecenas
4:19 – смеюсь третий день, со мной никто не связывался. 4:20 – говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы.
Он уже озвучивал почему "решение принимаем не мы". ФФК Израиля не занимается приглашением фигуристов, они лишь рассматривают заявки от желающих, если они граждане Израиля. Пока нет информации о том, что Девисы получили или в процессе получения гражданства Израиля, бесполезно о чем-то спрашивать их ФФК.
+6
0
+6
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Nassta
Видимо и там не сраслось, ждём новости про Грузию!!!
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Viks
Но я бы не стал пока смеяться над Лизом, если у Смолкина еврейские корни действительно есть.
+10
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Анна Беляева
Ответ Наталья Карлова
ну по крайней мере из списка возможных стран можно вычеркнуть еще одну страну)... есть еще много стран, чтобы составить новость...
Стран всего-то пара сотнет. Если в день по одной брать и Смолкиных туда ссылать, к концу календарного года как раз уложимся. А если Африку исключить, то, может, и к началу следующего сезоне, когда они на ОП приедут.
+5
-1
+4
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мистер бин
Так это и есть миллион, Этери обеспечит существование состава сборной.
+2
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Anfitan
Все прочитали? Миллион долларов цена вопроса))) Израиль такой Израиль))))
+8
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Natalia Solomakha
Хорошо, что поделился проблемой, но с этим ему, наверное, к специалисту соответствующего профиля надо. Может, какие-то таблетки, терапия...
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-3
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Валерий Петров
Спортсу надо сделать запрос к их нештатному " журналисту" Дейву Лизу.
+1
0
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Viks
Я тоже смеюсь. Потому что читаю рассуждения хрен знает про что, во всех видах спорта, про несуществующее "спортивное гражданство" и т.д., хотя ВСЕ предположения должны начинаться с ПАСПОРТА
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бородатый грузин
Будешь неделю смеяться когда они к вам перейдут, а вас так и не спросят !
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-6
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Tania09**
Стыдно должно быть, какой-то Лиз знает, а глава федерации Израиля не в курсе.))
Лиз мошенник типа тех, кто ворует у людей средства со счетов, только он распространяет лживую информацию.
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Lennuci
Надо же, а Спортс уже всю родню Смолкина до 5 колена разобрал.
+16
-2
+14
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Наталья Карлова
ну по крайней мере из списка возможных стран можно вычеркнуть еще одну страну)... есть еще много стран, чтобы составить новость...
+2
-1
+1
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