Глава Федерации фигурного катания Израиля о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался»
Глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин планирует перейти в сборную Израиля.
Ранее об этом сообщили «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз.
«У меня нет такой информации. Если честно, то я смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался.
Хотела бы федерация видеть у себя такую пару? Федерации Израиля очень бы хотелось выиграть в лотерею миллион долларов, чтобы нам жилось легче и у нас были средства для отправки детей на соревнования. Говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы», – сказал Хаит.
Также глава израильской федерации отметил, что не считает Лиза журналистом.
«Он не журналист, он – блогер», – добавил Хаит.
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Один заморский троль сидит сочиняет "сенсации", а местные дурачки третий день как наскипидаренные выясняют "подробности".
Лиз мошенник типа тех, кто ворует у людей средства со счетов, только он распространяет лживую информацию.