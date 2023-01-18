Глава Федерации фигурного катания Израиля о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался»

Глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт – планирует перейти в сборную Израиля.

Ранее об этом сообщили «Р-Спорт» и американский журналист .

«У меня нет такой информации. Если честно, то я смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался.

Хотела бы федерация видеть у себя такую пару? Федерации Израиля очень бы хотелось выиграть в лотерею миллион долларов, чтобы нам жилось легче и у нас были средства для отправки детей на соревнования. Говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы», – сказал Хаит.

Также глава израильской федерации отметил, что не считает Лиза журналистом.

«Он не журналист, он – блогер», – добавил Хаит.

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