Депутат Свищев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Не вижу катастрофы. Мы видим, что из России нет повального бегства спортсменов»

Теги Сочи-2014 сборная России сноуборд Олимпийская сборная России танцы на льду Дмитрий Свищев сборная Израиля сборная России (сноуборд) Виктор Ан Вик Уайлд переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля.

«Не вижу здесь никакой катастрофы. Все зависит от ситуации каждого спортсмена. У кого-то национальность, у кого-то семейное положение меняется, у кого-то другие причины.

Мы видим тот факт, что из России нет повального бегства спортсменов. Мы стараемся, чтобы спортсмены чувствовали себя здесь защищенными в материальном плане, продолжали тренировочный процесс, участвовали в соревнованиях.

Наши спортсмены скоро буду участвовать в международных соревнованиях, это очевидно. У нас же нет истерик, когда иностранцы получают российское гражданство и завоевывают для нас медали, как Вик Уайлд или Виктор Ан на Олимпиаде 2014 в Сочи», — сказал Свищев

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

8 комментариев

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Oleandra
Ответ Ir_rish
Сомневаюсь. А какая здесь связь? Её кто-то "выпроваживает" из Израиля?
страна здесь к сборной по ФК привязана.. смысл такой в моей фразе был..
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Ir_rish
Ответ Oleandra
она мечтает жить в Израиле?
Сомневаюсь. А какая здесь связь? Её кто-то "выпроваживает" из Израиля?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ir_rish
Да, Диана Дэвис так мечтает жить в России, а ее, бедолагу, прямо таки выпроваживают.
она мечтает жить в Израиле?
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Ir_rish
Ответ Oleandra
Просто таки выпроваживают из страны.. а потом возмущаться и удивляться будут..
Да, Диана Дэвис так мечтает жить в России, а ее, бедолагу, прямо таки выпроваживают.
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sergey-ld
Всё правильно : государство, как огород – его следует время от времени пропалывать и организовывать не только "философские" пароходы, но и другие транспорты с "околоспортиными" деятелями типа Смолкина и Дэвис. В противном случае не будет не только фигурных покаталок, но и страны.
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Denkaaaa
конечно это сейчас всем пофиг,а потом как уедут на самом деле,так все начнется:как так?почему они уехали?это что такое вообще?и т.д.
эксперт блин
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Oleandra
Просто таки выпроваживают из страны.. а потом возмущаться и удивляться будут..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Экспертное мнение подъехало
+1
-1
0
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