Депутат Свищев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Не вижу катастрофы. Мы видим, что из России нет повального бегства спортсменов»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля.
«Не вижу здесь никакой катастрофы. Все зависит от ситуации каждого спортсмена. У кого-то национальность, у кого-то семейное положение меняется, у кого-то другие причины.
Мы видим тот факт, что из России нет повального бегства спортсменов. Мы стараемся, чтобы спортсмены чувствовали себя здесь защищенными в материальном плане, продолжали тренировочный процесс, участвовали в соревнованиях.
Наши спортсмены скоро буду участвовать в международных соревнованиях, это очевидно. У нас же нет истерик, когда иностранцы получают российское гражданство и завоевывают для нас медали, как Вик Уайлд или Виктор Ан на Олимпиаде 2014 в Сочи», — сказал Свищев
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эксперт блин