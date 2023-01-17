Депутат Свищев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Не вижу катастрофы. Мы видим, что из России нет повального бегства спортсменов»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля.

«Не вижу здесь никакой катастрофы. Все зависит от ситуации каждого спортсмена. У кого-то национальность, у кого-то семейное положение меняется, у кого-то другие причины.

Мы видим тот факт, что из России нет повального бегства спортсменов. Мы стараемся, чтобы спортсмены чувствовали себя здесь защищенными в материальном плане, продолжали тренировочный процесс, участвовали в соревнованиях.

Наши спортсмены скоро буду участвовать в международных соревнованиях, это очевидно. У нас же нет истерик, когда иностранцы получают российское гражданство и завоевывают для нас медали, как Вик Уайлд или Виктор Ан на Олимпиаде 2014 в Сочи», — сказал Свищев

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов