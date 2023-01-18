Свищев об отстранении российских фигуристов: «Это никоим образом не повлияет на массовый переход спортсменов из России»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту ответил на вопрос о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

– Не приведет ли продолжение отстранения российских фигуристов от международных соревнований к массовой смене гражданства отечественными фигуристами?

– Нет, конечно. Никто никуда не перейдет.

– Возможен ли в таком случае переход из профессионалов в ледовые шоу?

– Россия очень многое делает для того, чтобы обеспечить возможность тренироваться и соревноваться спортсменам всех уровней, начиная от начальной подготовкой и заканчивая профессионалами.

К сожалению, насколько это временно, сейчас никто не может сказать. Но сейчас есть возможности соревноваться. Международная и российская федерации ведут переговоры о возможных формах участия наших спортсменов. Спортсмены из России обеспечены материально.

Мы все прекрасно понимаем, что любой спортсмен мечтает участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В данной ситуации это невозможно. В некоторых видах спорта уже допускают наших спортсменов. В фигурном катании есть определенные сложности, но это никоим образом не повлияет на массовый переход спортсменов из России.

Единичные переходы из одной федерации в другую происходят не только в России, но и во всех странах. Кто-то замуж вышел, женился или переехал. Разные причины существуют.

– Можно ли сказать, что отсутствие международных стартов приведет к отсутствию мотивации у российских фигуристов?

– Отсутствие международных соревнований, конечно, не придает настроения. Но мотивация однозначно не уменьшается. Я постоянно общаюсь со спортсменами, тренерами по моей федерации (Свищев – президент Федерации керлинга России – Sports.ru).

Несмотря на ожидание скорого прекращения этой незаконной ситуации с недопуском наших спортсменов, мотивация спортсменов не уменьшается. Они как участвуют в соревнованиях, так и продолжают. Тренировочный процесс не останавливается, – сказал Свищев.