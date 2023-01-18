Евгений Плющенко: «Выступления на международной арене без российских спортсменов – это не соревнования, а лайт-режим»

Теги Евгений Плющенко сборная России Политика Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«Выступления на международной арене без российских спортсменов – это не соревнования, а лайт-режим. Все прекрасно знают, что российские спортсмены – одни из самых мощных и сильных соперников. Лучше кататься с сильными соперниками, нежели побеждать в одни ворота.

Глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру. Все наши оппоненты кричат, что спорт вне политики, но мы все прекрасно видим: политика – номер один. И она переросла вообще все нормы», – сказал Плющенко.

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15 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Anneta28
Лайт или не лайт, но соревнования проходят, медали разыигрываютя и появляются новые чемпионы. А мы в это время занимаемся всякой ерундой, делая вид, что у нас все "очень хорошо".
Какой именно ерундой вы занимаетесь?
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pas33pas
Ответ Anneta28
Лайт или не лайт, но соревнования проходят, медали разыигрываютя и появляются новые чемпионы. А мы в это время занимаемся всякой ерундой, делая вид, что у нас все "очень хорошо".
Да медали они могли бы и без проведения соревнований по почте сами себе раздавать, и титулы рисовать. Так что довод "появляются чемпионы" не по адресу.

И давайте разделять одно и другое. Если мы занимаемся ерундой, это не значит что там на Западе все белые и пушистые. У меня вообще ощущение что они там заинтересованы в затягивании войны как можно сильнее, чтобы ни одна сторона не победила и был повод вечно ослаблять Россию и Украину.
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Девушка Безимени
Ответ Viks
Пластинку уже пора сменить - эту заездили.
Команды не было
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Девушка Безимени
И что это меняет для нас)
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ретроградный меркурий
Ответ Sne$hinka
Надо новую организацию и свой открытый чемпионат создавать на замену мероприятиям от ИСУ. Именно не России, а мировой, чтобы могли принимать участие спортсмены из любых стран, кто захочет приехать. Проводить в конце февраля, допустим. В первые пару лет может никто и не поедет, но рано или поздно начнут, если у нас будут лучшие в 3 видах из 4. Спортсменам всё же не только звания важны, но и победы среди лучших. Иначе бы не превозносили так НХЛ и НБА при наличии ЧМ по хоккею и баскетболу. В рамках новой организации можно внедрить и современные технологии фиксирования докрутов, оборотов, ребер, классную инфографику - сделать что-то прорывное. Развивать соревнования по прыжкам, вернуть по фигурам. Потенциал огромный, на самом деле, было бы желание. Сейчас идеальный момент для реформирования всего вида спорта, который последние годы только деградирует в мире.
Кубок Стэнли был основан в 1893 году, ЧМ по хоккею - в 1920. НБА основан в 1946, ЧМ по баскетболу - в 1950. Канада - родина и законодатель моды в хоккее, США - в баскетболе. Догадаетесь с двух раз, почему НХЛ и НБА популярнее чемпионатов мира?
И ещё один важный момент. Популярность спортивным соревнованиям делают спортивные маркетологи и менеджеры, которых в России просто нет.
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Тайга86
А Лёша говорит что главное медаль, а остальное все лирика) И ведь в общем-то он прав...хотя мне лично тоже были бы интересны настоящие ледовые бои, чем взять что-то в эпичном сражении неупаденных тройных) Но как это все не вызывает улыбку, досаду, раздражение...Медали будут брать и без наших, с удовольствием, а потом где-нибудь на соревнованиях или шоу их будут представлять как ЧЕ, ЧМ и ЧОИ...Да, скучно, пресно, уныло...но достаточно будет посмотреть в их счастливые влажные глаза и гордо вздернутый подбородок, чтобы понять как для них лучше...
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Irina Kistler
Ответ Sne$hinka
Надо новую организацию и свой открытый чемпионат создавать на замену мероприятиям от ИСУ. Именно не России, а мировой, чтобы могли принимать участие спортсмены из любых стран, кто захочет приехать. Проводить в конце февраля, допустим. В первые пару лет может никто и не поедет, но рано или поздно начнут, если у нас будут лучшие в 3 видах из 4. Спортсменам всё же не только звания важны, но и победы среди лучших. Иначе бы не превозносили так НХЛ и НБА при наличии ЧМ по хоккею и баскетболу. В рамках новой организации можно внедрить и современные технологии фиксирования докрутов, оборотов, ребер, классную инфографику - сделать что-то прорывное. Развивать соревнования по прыжкам, вернуть по фигурам. Потенциал огромный, на самом деле, было бы желание. Сейчас идеальный момент для реформирования всего вида спорта, который последние годы только деградирует в мире.
Ещё и деньги нужны, а их сейчас нет и , чтобы у руководителей голова фк болела, она у них сегодня другим занята, грустно, потеряем пару поколений спортсменов.
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Viks
Пластинку уже пора сменить - эту заездили.
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Sne$hinka
Надо новую организацию и свой открытый чемпионат создавать на замену мероприятиям от ИСУ. Именно не России, а мировой, чтобы могли принимать участие спортсмены из любых стран, кто захочет приехать.

Проводить в конце февраля, допустим. В первые пару лет может никто и не поедет, но рано или поздно начнут, если у нас будут лучшие в 3 видах из 4. Спортсменам всё же не только звания важны, но и победы среди лучших. Иначе бы не превозносили так НХЛ и НБА при наличии ЧМ по хоккею и баскетболу.
В рамках новой организации можно внедрить и современные технологии фиксирования докрутов, оборотов, ребер, классную инфографику - сделать что-то прорывное. Развивать соревнования по прыжкам, вернуть по фигурам. Потенциал огромный, на самом деле, было бы желание.

Сейчас идеальный момент для реформирования всего вида спорта, который последние годы только деградирует в мире.
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Anneta28
Ответ Tanzoli*
Какой ерундой вы занимаетесь?
Лично я? Читаю всю эту хрень, которую тут пишут.
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Tanzoli*
Глянула протоколы первенства Москвы. У девочек 11-12 лет семеро пытались делать квады, зачетные попытки у 4-ых.
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Tanzoli*
Ответ Anneta28
Лайт или не лайт, но соревнования проходят, медали разыигрываютя и появляются новые чемпионы. А мы в это время занимаемся всякой ерундой, делая вид, что у нас все "очень хорошо".
Какой ерундой вы занимаетесь?
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ретроградный меркурий
"Эту победу мы ждали 26 лет! Теперь хоть у кого-то есть вопросы, зачем надо было всё-таки ехать на эту Олимпиаду? Ребята наши – олимпийские чемпионы! Сбылась мечта их жизни и мечта каждого из нас! Ура!"
Тот же Плющенко - о победе российской сборной по хоккею в овертайме над немцами. На Олимпиаде, где кроме них не было ни одного НХЛ-овца. Эталон двуличия
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Anneta28
Лайт или не лайт, но соревнования проходят, медали разыигрываютя и появляются новые чемпионы. А мы в это время занимаемся всякой ерундой, делая вид, что у нас все "очень хорошо".
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pas33pas
Это не "лайт-режим", это воровство статуса. Подделка, обман, мошенничество. Это не победа на мировом уровне, а ситуация что сами себе медальку сделали, сами наградили, сами объявили чемпионами всея человечества. По крайней мере если речь о ФК.
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