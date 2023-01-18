Евгений Плющенко: «Выступления на международной арене без российских спортсменов – это не соревнования, а лайт-режим»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался об отстранении россиян от международных турниров.
«Выступления на международной арене без российских спортсменов – это не соревнования, а лайт-режим. Все прекрасно знают, что российские спортсмены – одни из самых мощных и сильных соперников. Лучше кататься с сильными соперниками, нежели побеждать в одни ворота.
Глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру. Все наши оппоненты кричат, что спорт вне политики, но мы все прекрасно видим: политика – номер один. И она переросла вообще все нормы», – сказал Плющенко.
И давайте разделять одно и другое. Если мы занимаемся ерундой, это не значит что там на Западе все белые и пушистые. У меня вообще ощущение что они там заинтересованы в затягивании войны как можно сильнее, чтобы ни одна сторона не победила и был повод вечно ослаблять Россию и Украину.
И ещё один важный момент. Популярность спортивным соревнованиям делают спортивные маркетологи и менеджеры, которых в России просто нет.
Проводить в конце февраля, допустим. В первые пару лет может никто и не поедет, но рано или поздно начнут, если у нас будут лучшие в 3 видах из 4. Спортсменам всё же не только звания важны, но и победы среди лучших. Иначе бы не превозносили так НХЛ и НБА при наличии ЧМ по хоккею и баскетболу.
В рамках новой организации можно внедрить и современные технологии фиксирования докрутов, оборотов, ребер, классную инфографику - сделать что-то прорывное. Развивать соревнования по прыжкам, вернуть по фигурам. Потенциал огромный, на самом деле, было бы желание.
Сейчас идеальный момент для реформирования всего вида спорта, который последние годы только деградирует в мире.
Тот же Плющенко - о победе российской сборной по хоккею в овертайме над немцами. На Олимпиаде, где кроме них не было ни одного НХЛ-овца. Эталон двуличия