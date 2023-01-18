Евгений Плющенко: «Выступления на международной арене без российских спортсменов – это не соревнования, а лайт-режим»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«Выступления на международной арене без российских спортсменов – это не соревнования, а лайт-режим. Все прекрасно знают, что российские спортсмены – одни из самых мощных и сильных соперников. Лучше кататься с сильными соперниками, нежели побеждать в одни ворота.

Глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру. Все наши оппоненты кричат, что спорт вне политики, но мы все прекрасно видим: политика – номер один. И она переросла вообще все нормы», – сказал Плющенко.