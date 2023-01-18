Нэтан Чен: «Я очень хочу, чтобы Олимпиада вернулась в Солт-Лейк-Сити в 2030-м или 2034-м. У нас отличная инфраструктура»

Теги сборная США Солт-Лейк-Сити-2002 мужское катание Нэтан Чен Олимпиада-2030 Олимпиада-2034 Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен рассчитывает, что зимние Игры 2030-го или 2034 года пройдут в американском Солт-Лейк-Сити.

Сейчас город, который уже принимал Олимпиаду в 2002-м, вновь входит в список кандидатов на проведение соревнований. Нэтан Чен – уроженец Солт-Лейк-Сити.

«Безусловно, у нас есть возможность провести Олимпиаду в 2030-м или 2034-м.

Я очень хочу, чтобы она вернулась в Солт-Лейк-Сити. Считаю, что у нас уже есть отличная инфраструктура.

2002 год – это то, что подтолкнуло меня к Олимпийским играм, и в этом определенно есть очень серьезное общественное значение.

Это дало мне, на тот момент трехлетнему ребенку, мотивацию, драйв и вдохновение, чтобы я захотел отправиться на Олимпиаду сам», – сказал Чен.

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8 комментариев

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Настя Розова
Давайте лучше проведите Олимпиаду в Лэйк_Плэсиде.
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Настя Розова
Ответ Vendetta4111323
СЛС была ужасна, но и Сочи тоже(до сих пор никак не отмоемся) В Европе круто, но по ходу мы ни в Париже, ни в Милане не участвуем(((
Сочи. Ты серьезно сейчас? Ванкувер был еще хуже(для нас).
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Кот Лютик
Ответ Vendetta4111323
СЛС была ужасна, но и Сочи тоже(до сих пор никак не отмоемся) В Европе круто, но по ходу мы ни в Париже, ни в Милане не участвуем(((
В Сочи как минимум не было громких скандалов с двумя комплектами медалей и откровенно левым судейством в угоду принимающей нации. И не надо щас про Сотникову и Ким. Пусть фанаты кореянки бесятся дальше, это не касается медалей.
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Александр Константинов
ой не, не надо, это проклятое место.
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Vendetta4111323
Ответ Кот Лютик
Ага, спасибо. Мы еще с прошлой олимпиады в С-Л-С все помним.
СЛС была ужасна, но и Сочи тоже(до сих пор никак не отмоемся)
В Европе круто, но по ходу мы ни в Париже, ни в Милане не участвуем(((
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Кот Лютик
Ага, спасибо. Мы еще с прошлой олимпиады в С-Л-С все помним.
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Morveena Bum
Ответ Блинчик
Не понимаю, какое дело до места проведения олимпиады тому, для кого уже все соревнования в далёком прошлом? Всё равно, что я стал бы переживать, где странам проводить свои саммиты. Или Чен захотел стать американским Лайшевым, который от нечего делать даёт комментарии по всем вопросам?
вообще я считаю, что лучше бы Нейтану, раз уж он ушел из спорта, не оставаться на его периферии в какой-то роли черти кого. то амбассадор, то промоутер Солт-Лейк сити. ладно бы таким занимался какой-нибудь Крут Браунинг на пенсии, а тому, кто и сам бы мог в расцвете лет продолжать кататься и скорее всего всех обходить, топтаться на этом мелководье и замыливать образ своего олимпийского успеха не к лицу. сцена с награждением вообще была для меня каким-то кринжем.
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Блинчик
Не понимаю, какое дело до места проведения олимпиады тому, для кого уже все соревнования в далёком прошлом? Всё равно, что я стал бы переживать, где странам проводить свои саммиты. Или Чен захотел стать американским Лайшевым, который от нечего делать даёт комментарии по всем вопросам?
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-4
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