Нэтан Чен: «Я очень хочу, чтобы Олимпиада вернулась в Солт-Лейк-Сити в 2030-м или 2034-м. У нас отличная инфраструктура»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен рассчитывает, что зимние Игры 2030-го или 2034 года пройдут в американском Солт-Лейк-Сити.
Сейчас город, который уже принимал Олимпиаду в 2002-м, вновь входит в список кандидатов на проведение соревнований. Нэтан Чен – уроженец Солт-Лейк-Сити.
«Безусловно, у нас есть возможность провести Олимпиаду в 2030-м или 2034-м.
Я очень хочу, чтобы она вернулась в Солт-Лейк-Сити. Считаю, что у нас уже есть отличная инфраструктура.
2002 год – это то, что подтолкнуло меня к Олимпийским играм, и в этом определенно есть очень серьезное общественное значение.
Это дало мне, на тот момент трехлетнему ребенку, мотивацию, драйв и вдохновение, чтобы я захотел отправиться на Олимпиаду сам», – сказал Чен.
В Европе круто, но по ходу мы ни в Париже, ни в Милане не участвуем(((