Гончаренко о чемпионате России: «Хочется наконец увидеть борьбу в нашем мужском катании. Надо выполнять не один-два четверных, а смотреть на Чена и Уно»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от чемпионата России в Красноярске, который пройдет 22-25 декабря.

«К сожалению, у Марка (Кондратюка) была травма спины, знаю, что он сложно восстанавливался – это непростой момент.

Он очень яркий спортсмен со своей харизмой, его выступления – всегда маленький спектакль на льду, который поднимает зрителя, дает энергетическую подпитку судьям, плюс мы видели, как он [четверной] лутц с [поднятыми] руками делает и другие четверные прыжки. Если здоровье ему позволит, то он один из претендентов на первое место.

Думаю, будет бороться Семененко, который показывал нам яркие интересные выступления, и Макар Игнатов, и Глеб Лутфуллин. Ребята в этом сезоне подтянулись, активизировались, но они выступали на разных этапах – когда все собираются, ребята раскрываются с других сторон, наличие сильных соперников кого-то стимулирует, кого-то – наоборот.

Посмотрим, будет интересно, очень хочется увидеть наконец борьбу в нашем мужском одиночном катании, с четверными прыжками, чтобы наши мальчики встряхнулись.

У Саши Самарина четверной лутц – один из самых удачных прыжков, он силовой и пролетный, Дима Алиев, мне кажется, в этом сезоне выглядит гораздо ярче, чем в прошлом, шансы у ребят есть, но думаю, надо выполнять не один и не два четверных – надо смотреть на Нэтана Чена, на Шому Уно, тех, кто двигает мужское одиночное катание вперед», – сказала Гончаренко.

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