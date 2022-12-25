Евгений Семененко: «Нэтан Чен – идеал для подражания в фигурном катании и вне его. Прекрасный спортсмен и замечательный человек»

Теги сборная России сборная США мужское катание Нэтан Чен Евгений Семененко Фигурное катание

Чемпион России 2023 года по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, чувствует ли себя звездой.

– Вы сказали, что не ощущаете себя звездой. Но вы же наверняка видите, как растет ваша армия фанатов...

– Мне сам термин не нравится. Для меня звезда... Ну, к примеру, Майкл Джексон. Вот это действительно звезда, во всем мире популярен.

– Давайте другое слово придумаем тогда. Как вам Русский Айдол?

– Вот, это уже прикольно звучит! Это уже неплохо, мне нравится. А что касается болельщиков – безусловно, мне очень приятно, что меня знают и поддерживают любители фигурного катания.

– В контексте звезд вы вспомнили Майкла Джексона, но при этом не назвали никого из спорта.

– Просто, на мой взгляд, «звезда» – это очень глобальный статус.

– Нэтан Чен – звезда?

– Безусловно. Я вообще так скажу – это идеал для подражания и в фигурном катании, и вне его. Когда ездил на чемпионаты мира, Гран-при, наблюдал за тем, как он себя ведет, как реагирует на те или иные ситуации, общался с ним по поводу учебы в медицинском, я тогда только планировал поступать.

Нэтан – не только прекрасный спортсмен, но и замечательный человек. Для того, чтобы быть звездой, второе не менее важно, чем первое, – сказал Семененко.

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5 комментариев

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Анаис_Анаис
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Женя - само обаяние, здравомыслие и скромность.
Я так понимаю, Мозалев вообще интервью не давал и никаких комментариев?
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Irina037
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Женя большой молодец во всех отношениях
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Kovka Gnutik
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Кстати, и Семененко, и Гуменник, так же, как и Чен, учатся в серьёзных учебных заведениях.
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Sky Smoker
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Вот уж кто из фигуристов точно не поймал звезду! Скромный, благодарный, стеснительный - это наш айдол-чемпион Женя :)
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private dancer
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Согласна с Евгением !
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