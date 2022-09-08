ФФКР о переходах россиян в другие сборные: «Фигуристов топ-уровня среди подавших заявки в настоящее время нет»

Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что сильнейшие российские фигуристы не подавали заявки на переходы в другие сборные.

Сообщалось, что с начала года ФФКР получила в общей сложности 19 запросов на смену национальной команды.

«Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призерами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки на переходы в настоящее время нет», – сообщили в ФФКР.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?