Бетина Попова: «Косторная и Куница в нашей группе. Не знаем, насколько стоит говорить о будущем, потому что Алена все еще восстанавливается от травмы»

Хореограф Бетина Попова подтвердила информацию о том, что перешла в парное катание.

Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей. Попова работает с группой , где будет тренироваться новая пара.

«Да, они в нашей группе. Гоша катался у нас. Они с Аленой решили выступать в ледовых шоу. Чтобы подготовить парные элементы, чтобы не просто так выходить на публику, они ходили к нам. У них очень хорошо получается кататься вместе.

Пока что не знаем, насколько стоит говорить о будущем, потому что Алена все еще восстанавливается от травмы, операции. Но в формате ледовых шоу они выступали, успели освоить много парных элементов: выбросы, подкрутки.

Алена быстро учится, потому что талантливый человек талантлив во всем. Пока что ребята отдыхают после ледовых шоу. Будут ли они выступать на соревнованиях в следующем сезоне? Если очень захотеть, можно в космос полететь, но пока говорить о чем-либо рано», – сказала Попова.