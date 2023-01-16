Бетина Попова: «Косторная и Куница в нашей группе. Не знаем, насколько стоит говорить о будущем, потому что Алена все еще восстанавливается от травмы»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова подтвердила информацию о том, что Алена Косторная перешла в парное катание.

Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей. Попова работает с группой Сергея Рослякова, где будет тренироваться новая пара.

«Да, они в нашей группе. Гоша катался у нас. Они с Аленой решили выступать в ледовых шоу. Чтобы подготовить парные элементы, чтобы не просто так выходить на публику, они ходили к нам. У них очень хорошо получается кататься вместе.

Пока что не знаем, насколько стоит говорить о будущем, потому что Алена все еще восстанавливается от травмы, операции. Но в формате ледовых шоу они выступали, успели освоить много парных элементов: выбросы, подкрутки.

Алена быстро учится, потому что талантливый человек талантлив во всем. Пока что ребята отдыхают после ледовых шоу. Будут ли они выступать на соревнованиях в следующем сезоне? Если очень захотеть, можно в космос полететь, но пока говорить о чем-либо рано», – сказала Попова.

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12 комментариев

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eaz1952
Ответ Doctor of Philosophy
Желательно пораньше, но вообще у Алёны совершенно нормальный возраст для перехода в парное. Из наших, например, Катарина Гербольдт в таком примерно возрасте перешла в парное, после чего была четвёртой на чемпионате Европы и дважды четвёртой на чемпионате России - при том что рубка в парном у нас тогда, в преддверии Игр в Сочи, была крутая. Может, это и не образец результатов, но конкурентоспособной парницей она, как ни крути, стала. Так почему бы Алёне не попробовать?
Гербольд встала в пару с достаточно опытным Энбертом.
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+2
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garovatat
Ответ JustMashka
Можно вспомнить Валентину Маркей, которая перешла в парное в 27 лет и вместе с Ондреем Хотареком завоевала огромную любовь болельщиков. Так что возраст Алёнке не помеха, было бы здоровье и желание
дай то Бог! Вы правы - здоровье и желание, а следовательно работоспособность и серьезность в достигаторстве. Таланта у нее через край!
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garovatat
Ответ Doctor of Philosophy
Желательно пораньше, но вообще у Алёны совершенно нормальный возраст для перехода в парное. Из наших, например, Катарина Гербольдт в таком примерно возрасте перешла в парное, после чего была четвёртой на чемпионате Европы и дважды четвёртой на чемпионате России - при том что рубка в парном у нас тогда, в преддверии Игр в Сочи, была крутая. Может, это и не образец результатов, но конкурентоспособной парницей она, как ни крути, стала. Так почему бы Алёне не попробовать?
согласна! но терзают смутные сомнения)) Аленка такое перекати-поле... Увлекается, бросает, опять увлекается) Если поставит цель и будет пахать - наверное что-то получится. Но сможет ли? посмотрим. Тройной выброс ритт уже был здоровский у них! Правда бедро оперированное - это совсем не шутка. Интересно, что она сама скажет на данную тему!
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garovatat
Ответ Elena Sopc
И там и здесь пахать надо, это не про Алёну
согласна, есть некоторые не безосновательные сомнения в серьезности новой затеи))
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JustMashka
Ответ garovatat
мда, значит Буянова правду сказала))) Ничего себе! Но действительно, а вдруг Аленка раскроется в парном? Интересно, возможно ли ей в этом возрасте настолько перепрофилироваться, чтобы достичь соревновательных конкурентных кондиций как парницы
Можно вспомнить Валентину Маркей, которая перешла в парное в 27 лет и вместе с Ондреем Хотареком завоевала огромную любовь болельщиков. Так что возраст Алёнке не помеха, было бы здоровье и желание
+4
0
+4
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Doctor of Philosophy
Ответ garovatat
мда, значит Буянова правду сказала))) Ничего себе! Но действительно, а вдруг Аленка раскроется в парном? Интересно, возможно ли ей в этом возрасте настолько перепрофилироваться, чтобы достичь соревновательных конкурентных кондиций как парницы
Желательно пораньше, но вообще у Алёны совершенно нормальный возраст для перехода в парное. Из наших, например, Катарина Гербольдт в таком примерно возрасте перешла в парное, после чего была четвёртой на чемпионате Европы и дважды четвёртой на чемпионате России - при том что рубка в парном у нас тогда, в преддверии Игр в Сочи, была крутая. Может, это и не образец результатов, но конкурентоспособной парницей она, как ни крути, стала. Так почему бы Алёне не попробовать?
+6
0
+6
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Elena Sopc
Ответ garovatat
мда, значит Буянова правду сказала))) Ничего себе! Но действительно, а вдруг Аленка раскроется в парном? Интересно, возможно ли ей в этом возрасте настолько перепрофилироваться, чтобы достичь соревновательных конкурентных кондиций как парницы
И там и здесь пахать надо, это не про Алёну
+3
-1
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LoRa
Как же хочется увидеть Алену на льду!! Просто видеть её катание... Давно не выступает, но так запомнилась)) Вылечивай всё свои травмы, Алёна, и катайся!😊
+7
0
+7
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Alsu89sha
У этой девицы 7 пятниц на неделе. В глубоко идущие планы я не верю.
+3
-7
-4
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garovatat
мда, значит Буянова правду сказала))) Ничего себе! Но действительно, а вдруг Аленка раскроется в парном? Интересно, возможно ли ей в этом возрасте настолько перепрофилироваться, чтобы достичь соревновательных конкурентных кондиций как парницы
+6
-1
+5
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Адриана
Пусть это будет последняя остановка на Аленином пути. Удачи.
+5
0
+5
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Ксения Маркова
Ну хоть одна хорошая новость! На Алёнушку всегда приятно смотреть ❤️
+5
-1
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