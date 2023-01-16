Тарасова о переходе Косторной в парное катание: «Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о переходе Алены Косторной в парное катание.
Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.
«Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится – будут рады все. Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером», – сказала Тарасова.
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