Тарасова о переходе Косторной в парное катание: «Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о переходе Алены Косторной в парное катание.

Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

«Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится – будут рады все. Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером», – сказала Тарасова.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мистер бин
Это слишком сложно для Алены. Она не умеет и не может многоходовочки просчитывать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
А почему ТАТ не верит, что Алена может стать профессиональной парницей? У нее все для этого есть - возраст позволяет (Савченко и Стеллато-Дудек не дадут соврать), рост и вес очень подходящие для парного, пубертат позади, элементы она осваивает быстро, если даже тройной выброс уже делает. А самое главное - у Алены нет страха перед парными элементами, ей это нравится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ Anna Leonova
ТАТ зрит в корень.
да, наверное она права. Хотя... вдруг Косторная удивит?) и мы увидим новую спортивную пару! Во это было бы эпично и круто. Хотя если честно - не верится, Аленка такое перекати-поле... А Буянова явно обижена "Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
А разве Алёна одна в шоу не может кататься? С её то талантом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oksana-tg
Если для Алены - это шанс зацепиться за ФК и возможность подзаработать, то почему бы и нет? Всё равно среди одиночниц она блистать уже не сможет, там уже другой уровень.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
ТАТ зрит в корень.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Конечно.. и это явно задумка Яны.. к себе они не возьмут эту пару, заморачиваться не хотят.. а тренеры - "негры" из других штабов пусть вкалывают..
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий