Тарасова о переходе Косторной в парное катание: «Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала новость о переходе в парное катание.

Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

«Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится – будут рады все. Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером», – сказала Тарасова.