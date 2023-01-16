Александр Коган: «Информация о переходе Косторной в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) подтвердил информацию о переходе в парное катание.

Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей.

«Информация о переходе ее (Косторной) в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало», – сказал Коган.

«Мы желаем Алене удачи во всех ее начинаниях. Главное, чтобы она работала и была здорова», – цитирует Когана ТАСС.