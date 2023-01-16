Александр Коган: «Информация о переходе Косторной в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало»

Теги сборная России ФФКР пары женское катание Александр Коган Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил информацию о переходе Алены Косторной в парное катание.

Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей.

«Информация о переходе ее (Косторной) в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало», – сказал Коган.

«Мы желаем Алене удачи во всех ее начинаниях. Главное, чтобы она работала и была здорова», – цитирует Когана ТАСС.

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10 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Назар Игорь
Интересная формулировка "информация существует, но заявления не поступало" Правило ОБС. (одна бабка сказала). Напоминает классическое - "Дорогой сынок, спешим уведомить что письмо твоë, в котором ты просишь денег, мы не получали".
А как Горшкова ругали, который как и положено чиновнику говорил про всякие сплетни и слухи, что мол документов никто не подавал, поэтому он не в курсе, и что там в интернете пишут, ему пофиг. А над ним тут смеялись все время
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Kovka Gnutik
"Информация о переходе ее (Косторной) в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало".

Дипломатически очень выверенная формулировка.
Нельзя обвинить, что ничего не знает, также, как нельзя обвинить, если это так и не произойдёт.
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+4
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Mary Ion
Ответ Назар Игорь
Интересная формулировка "информация существует, но заявления не поступало" Правило ОБС. (одна бабка сказала). Напоминает классическое - "Дорогой сынок, спешим уведомить что письмо твоë, в котором ты просишь денег, мы не получали".
Да просто Алёна с документами не дружит 😀 она же в каком-то интервью говорила, что для неё это дивный новый мир, которым занимается Мама)))
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Пользователь Гугла
Ответ Назар Игорь
Интересная формулировка "информация существует, но заявления не поступало" Правило ОБС. (одна бабка сказала). Напоминает классическое - "Дорогой сынок, спешим уведомить что письмо твоë, в котором ты просишь денег, мы не получали".
Мед, это уж очень странный предмет, он как бы есть, но его как бы нет
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Назар Игорь
Интересная формулировка "информация существует, но заявления не поступало"
Правило ОБС. (одна бабка сказала). Напоминает классическое -
"Дорогой сынок, спешим уведомить что письмо твоë, в котором ты просишь денег, мы не получали".
+3
-1
+2
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мистер бин
Ответ Tanzoli*
Это хорошо))) очень даже может быть, что смогут побороться ребята, какодиночнице Алёне конечно уже не светят медали. Пусть так и будет.
Как парнице тоже
+2
-6
-4
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Виталия237
Мы тоже желаем ей удачи!
+7
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+7
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Анна Лисина
Эх, Аленка, Аленка. Недаром говорят, характер -это судьба. Но посмотрим, а вдруг выстрелит в парном. По возрасту ещё вполне могут.
+3
0
+3
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Denkaaaa
очень ждем Алену в парах,у нее все получится!уж очень быстро Алена закончила свою карьеру одиночницы,поэтому хотелось все таки ее увидеть еще на международном уровне хотя бы в парах.
все таки и видно что Аленке нравится парное катание,и скорее всего не только катание, но и сам товарищ-Куница.
что ж успехов!
+4
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+3
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Tanzoli*
Это хорошо))) очень даже может быть, что смогут побороться ребята, какодиночнице Алёне конечно уже не светят медали. Пусть так и будет.
+1
-1
0
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