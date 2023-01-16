Александр Коган: «Информация о переходе Косторной в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало»
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил информацию о переходе Алены Косторной в парное катание.
Косторная планирует выступать в дуэте с Георгием Куницей.
«Информация о переходе ее (Косторной) в пару существует, но заявления от нее в федерацию не поступало», – сказал Коган.
«Мы желаем Алене удачи во всех ее начинаниях. Главное, чтобы она работала и была здорова», – цитирует Когана ТАСС.
Дипломатически очень выверенная формулировка.
Нельзя обвинить, что ничего не знает, также, как нельзя обвинить, если это так и не произойдёт.
Правило ОБС. (одна бабка сказала). Напоминает классическое -
"Дорогой сынок, спешим уведомить что письмо твоë, в котором ты просишь денег, мы не получали".
все таки и видно что Аленке нравится парное катание,и скорее всего не только катание, но и сам товарищ-Куница.
что ж успехов!