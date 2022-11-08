Максим Ставиский: «Если б не географические проблемы, Дэвис и Смолкин достойно заняли бы лидирующую позицию»
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский прокомментировал информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве.
«Вообще мне пара Дианы с Глебом очень нравится. Я с ними работал, они прекрасные ребята. Они очень здорово тренируются, у них прекрасные взаимоотношения в паре. Такие, какими и должны быть.
Если б не эти географические проблемы, думаю, они достойно заняли бы лидирующую позицию или как минимум поборолись за нее.
Мне кажется, все-таки нужно жить и тренироваться в той стране, за которую ты выступаешь, которой принадлежишь. Это удобнее.
Но понятно, что у них какие-то трудности с этим. Не мне их судить. Но мне очень хотелось бы видеть их на российских соревнованиях», – сказал Ставиский.
Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?
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