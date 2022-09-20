Дмитрий Васильев: «Кто все дал Диане Дэвис — США или Россия? На мой взгляд, это вопрос морали»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США.

«Ну, они могут только в случае получения гражданства кататься за США. Ну, в качестве тренеров — можно, а в качестве спортсменов?.. Спортсмены выступают под чьим‑то флагом. Это только тренер может быть обезличенным, а спортсмен представляет какую‑то страну. Так что не понимаю, как они могут войти в их федерацию, если они не граждане США.

Может быть, это и возможно, но что им это тогда дает? С другой стороны, Дэвис родилась в США, поэтому процедура получения гражданства здесь должна быть быстрая. Ну, если все так, то тут вопрос, кем она себя чувствует, кто ее воспитал, кто ей все дал — США или Россия?

На мой взгляд, все это вопрос морали. Я понимаю, что нужно выступать. Да, век спортсмена — короткий. Но сейчас, насколько известно, идут разговоры даже от Томаса Баха, что нашим спортсменам разрешат соревноваться в нейтральном статусе.

Я вообще здесь никого не осуждаю. Это личное дело каждого человека. Но, мое мнение, не время сейчас менять гражданство. В этом я совершенно точно убежден. Когда такая нестабильность в мире, мне кажется, следует с этим повременить. К тому же, существуют правила.

Если наша спортивная федерация не дает официально перехода, то по закону они должны будут два года находиться в карантине, и уже после двух лет они становятся свободными художниками. Так что здесь все зависит от желания ФФКР отпустить их — давать им или нет такое разрешение.

Мое же мнение, они могли бы годик‑другой и подождать, как и все. Олимпиады в ближайшее время не будет. Уверен, что вся история продлится не больше года, а потом все встанет на свои места. И, мне кажется, для нас будут лучше условия», — сказал Васильев.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

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