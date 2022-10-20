Чен о расследовании допинг-дела Валиевой: «Ничего не знать о ситуации – вероятно, самое сложное. Это очень раздражает»

Американский фигурист Нэтан Чен высказался о допинг-деле россиянки Камилы Валиевой.

На Играх-2022 в Пекине фигуристы выступали в командном турнире: Чен взял серебро за сборную США, Валиева – золото за сборную России. Однако награждение по итогам турнира так и не состоялось из-за начала допинг-расследования в отношении россиянки.

«Вероятно, это самое сложное – ничего не знать о ситуации. Мы получаем новую информацию [о ходе дела] и всегда слышим: «Мы без понятия, что происходит». Это очень раздражает.

Рад, что у меня и правда столь потрясающая команда, вместе с которой мы проходим через это. Каждый поддерживает друг друга», – рассказал Чен.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу