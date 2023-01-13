Тарасова о деле Валиевой: «РУСАДА должно сообщать все вовремя. Мы поздно это сделали, сразу должны были»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опоздало с решением по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, будет аннулирован.

«РУСАДА должно сообщать все вовремя. Сколько месяцев прошло. Чуть ли не год уже. Думаю, что все разрешится положительно и справедливость восторжествует», – цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

«Надо понимать, что РУСАДА – российская организация. Мы поздно это сделали, сразу должны были.

Я всегда за справедливость, поэтому, думаю, нормальные люди найдутся и в международных организациях, которые будут руководствоваться честными помыслами», – сказала Тарасова ТАСС.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?