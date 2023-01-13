Тарасова о деле Валиевой: «РУСАДА должно сообщать все вовремя. Мы поздно это сделали, сразу должны были»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опоздало с решением по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, будет аннулирован.

«РУСАДА должно сообщать все вовремя. Сколько месяцев прошло. Чуть ли не год уже. Думаю, что все разрешится положительно и справедливость восторжествует», – цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

«Надо понимать, что РУСАДА – российская организация. Мы поздно это сделали, сразу должны были.

Я всегда за справедливость, поэтому, думаю, нормальные люди найдутся и в международных организациях, которые будут руководствоваться честными помыслами», – сказала Тарасова ТАСС.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

8 комментариев

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Девушка Безимени
Какие же они... медленные
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Александр Шульгин
Понятно уже что тянули специально. В этом была вся стратегия, а лишат Валиеву ещё через год это уже будет нет трагично для нее и плюс скажут что это политика и внутри страны будут ее воспевать
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asusp527
Что она несет...
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Orange carrot
Ответ Пользователь Гугла
Тат, тебя ввели в заблуждение, русада признала доминг на чр, и аннулировала результаты камилы
Да в том и парадокс, что допинг признала, а вину нет.
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Whiskey cat
Да неужели Тарасова озвучила это популярное мнение.
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Michael1969
Все по-честному - она виновата, но она не виновата.
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Пользователь Гугла
Тат, тебя ввели в заблуждение, русада признала доминг на чр, и аннулировала результаты камилы
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Marky777
Что за честные помыслы, чтобы оправдать допингистку?
+2
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