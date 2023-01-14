Татьяна Навка: «Прошу всех моих подписчиков и поклонников фигурного катания помолиться о здоровье Костомарова»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка пожелала здоровья своему бывшему партнеру Роману Костомарову, который находится в больнице.

«Самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился.

Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», – написала Навка.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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5 комментариев

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Люблю Женьку
Сейчас выложили в ВК:
Источник сообщает, что в клинику приезжал министр здравоохранения и интересовался состоянием Романа.

«Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было», — сообщил осведомленный журналистам.
Здоровье Роману и скорейшего улучшения состояния 🙏

Мне сейчас сообщили о смерти вчера вечером моего хорошего знакомого. Только два дня как вышел из больницы.
Пусть Роману врачи помогут на все 💯!
+3
-1
+2
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royer
Почему реально близкие Костомарову друзья не сказали что он НЕ НЫРЯЛ в прорубь?
Обычно это означает, что люди не хотят откровенно врать, потому что знают правду.
+3
-4
-1
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софочка
Помолиться? А я думал, что его врачи лечат...
+14
-5
+9
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oleg
Боже, исцели Романа. Пресвятая Богородице, помоги.
+22
-2
+20
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Анна Лисина
Таня, молимся.. Дай, Бог, Роме выкарабкаться.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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