Татьяна Навка: «Прошу всех моих подписчиков и поклонников фигурного катания помолиться о здоровье Костомарова»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду пожелала здоровья своему бывшему партнеру Роману Костомарову, который находится в больнице.

«Самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился.

Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», – написала Навка.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?