Татьяна Навка: «Прошу всех моих подписчиков и поклонников фигурного катания помолиться о здоровье Костомарова»
Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка пожелала здоровья своему бывшему партнеру Роману Костомарову, который находится в больнице.
«Самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился.
Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», – написала Навка.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
Источник сообщает, что в клинику приезжал министр здравоохранения и интересовался состоянием Романа.
«Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было», — сообщил осведомленный журналистам.
Здоровье Роману и скорейшего улучшения состояния 🙏
Мне сейчас сообщили о смерти вчера вечером моего хорошего знакомого. Только два дня как вышел из больницы.
Пусть Роману врачи помогут на все 💯!
Обычно это означает, что люди не хотят откровенно врать, потому что знают правду.