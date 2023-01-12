Гончаренко о болезни Костомарова: «На шоу было бы целесообразно вводить масочный режим, хотя бы для зрителей»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее 45-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В новогодние праздники фигурист выступал в ледовых шоу, в том числе в уличных представлениях на льду в мороз.

«Я была в шоке, когда узнала, что Костомаров попал в реанимацию. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все-таки он спортсмен – будем надеяться, что организм справится и врачи ему помогут в этом. Думаю, он в надежных руках.

Когда я была маленькой, мы в основном тренировались на улице. В любые морозы. Даже когда было за 20 градусов. Нам родители мазали на лицо крем, гусиный жир, чтобы у нас носы не отмерзали. У нас была специальная одежда – вязаные чехлы на ботинки, которые своими руками вязали наши мамы. Мы были к этому привыкшие, мы в этом росли. Нас на искусственный лед пускали только по выходным или за какие-то заслуги.

Катание на открытых манежах – это другой объем воздуха, другая температура. Волей-неволей ты захватываешь этот холодный воздух, чтобы дышать. Надо быть постоянно в каком-то движении, потому что если ты встал, то тут же охлаждаешься. А в шоу иногда приходится стоять, бывают какие-то паузы. Если человек не привык к этому, а привык к комфортным условиям, то это непросто для организма.

Я сама болела коронавирусом. Какое-то переутомление, переохлаждение – и все, идет сбой. Возможно, все это вкупе могло спровоцировать состояние. С другой стороны, очень много случаев, когда инфекция передается просто от человека к человеку. А сейчас еще период гриппов и простуд. Поэтому также играет роль количество людей, которые тебя окружают.

Возможно, на такие мероприятия, шоу в период обострения инфекций было бы целесообразно вводить масочный режим. Хотя бы для зрителей. Чтобы беречь наших спортсменов и артистов. Думаю, в первую очередь на его состояние повлияла инфекция. Морозы могли быть как дополнительный момент при ослаблении иммунной системы», – сказала Гончаренко.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?