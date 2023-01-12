Гончаренко о болезни Костомарова: «На шоу было бы целесообразно вводить масочный режим, хотя бы для зрителей»

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Инна Гончаренко коронавирус ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее 45-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В новогодние праздники фигурист выступал в ледовых шоу, в том числе в уличных представлениях на льду в мороз.

«Я была в шоке, когда узнала, что Костомаров попал в реанимацию. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все-таки он спортсмен – будем надеяться, что организм справится и врачи ему помогут в этом. Думаю, он в надежных руках.

Когда я была маленькой, мы в основном тренировались на улице. В любые морозы. Даже когда было за 20 градусов. Нам родители мазали на лицо крем, гусиный жир, чтобы у нас носы не отмерзали. У нас была специальная одежда – вязаные чехлы на ботинки, которые своими руками вязали наши мамы. Мы были к этому привыкшие, мы в этом росли. Нас на искусственный лед пускали только по выходным или за какие-то заслуги.

Катание на открытых манежах – это другой объем воздуха, другая температура. Волей-неволей ты захватываешь этот холодный воздух, чтобы дышать. Надо быть постоянно в каком-то движении, потому что если ты встал, то тут же охлаждаешься. А в шоу иногда приходится стоять, бывают какие-то паузы. Если человек не привык к этому, а привык к комфортным условиям, то это непросто для организма.

Я сама болела коронавирусом. Какое-то переутомление, переохлаждение – и все, идет сбой. Возможно, все это вкупе могло спровоцировать состояние. С другой стороны, очень много случаев, когда инфекция передается просто от человека к человеку. А сейчас еще период гриппов и простуд. Поэтому также играет роль количество людей, которые тебя окружают.

Возможно, на такие мероприятия, шоу в период обострения инфекций было бы целесообразно вводить масочный режим. Хотя бы для зрителей. Чтобы беречь наших спортсменов и артистов. Думаю, в первую очередь на его состояние повлияла инфекция. Морозы могли быть как дополнительный момент при ослаблении иммунной системы», – сказала Гончаренко.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

3 комментария

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Олимпиада в Корее
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У нас весь бомонд превратился во врачей инфекционистов? Можно хоть здесь без "экспертного" мнения почему так случилось?
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AnnaZ
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Так интересно, то, что про открытые катки Гончаренко и ТАТ рассказывают. Я даже не знала такого. Вот эти все детали про вязаные чехлы на коньки - необычно.
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Oleandra
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Этих фигурнокатательных шоу-бизнесменов вообще надо ограничивать.. бросились зарабатывать на популярности ФК, не ими кстати заработанной.. действующих спортсменов от тренировок отвлекают, травмируют постоянно, а "старичков" вообще до больниц доводят.. причём зарабатывают в основном на ФК те, кто сами тренерами не являются, используют чужой труд.
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