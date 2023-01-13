Домнина о болезни Костомарова: «Ухудшений на данный момент нет, состояние стабильно тяжелое»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина рассказала о состоянии своего супруга – олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Ранее 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что его состояние ухудшилось.

«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», – цитирует Домнину ТАСС.

Это также подтвердил отец фигуриста Сергей Костомаров.

«Состояние Романа на данный момент стабильно тяжелое. Про ухудшение информации нет», – заявил он «Матч ТВ».

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

12 комментариев

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Lilia Sadykova
Журналюги, перестаньте пробивать дно, отстаньте от жены.
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kate_ko
Ответ Ir_rish
Если не считать "инфой" откровения различных анонимных источников- то ее не так уж и много. По идее надежным источником могут являться только члены семьи, а по-хорошему их надо оставить в покое, а не лезть с дебильнымы вопросами и требованиями заявлений.
все равно будут лезть, так что Оксана молодец, что нашла в себе силы дать правдивую информацию во избежание спекуляций
+2
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+2
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Утренняя Аврора
Борись, Чемпион! Ты сможешь! Оксане и всей семье- наша поддержка и молитвы.
+7
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olvl
Спасибо Оксане, что нашла силы сказать пару слов. Мы все очень переживаем, но надеемся только на лучшее. Пусть поскорее наступит улучшение и Роман пойдёт на поправку.
+12
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+12
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Ирина Петрова
Ответ Ir_rish
Если не считать "инфой" откровения различных анонимных источников- то ее не так уж и много. По идее надежным источником могут являться только члены семьи, а по-хорошему их надо оставить в покое, а не лезть с дебильнымы вопросами и требованиями заявлений.
а по-хорошему их надо оставить в покое, а не лезть с дебильнымы вопросами и требованиями заявлений.

Золотые слова, хоть бы кто-то их услышал
+7
0
+7
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flyhigh
Боже, спаси и сохрани🙏
+11
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Ir_rish
Ответ Мэри-Сью
Столько инфы везде, и вся противоречивая... Уже боязно заходить не только на спортс, а вообще в интернет... Но пусть хотя бы ухудшений не будет... 😢 Эх Рома Рома.... 😭
Если не считать "инфой" откровения различных анонимных источников- то ее не так уж и много.
По идее надежным источником могут являться только члены семьи, а по-хорошему их надо оставить в покое, а не лезть с дебильнымы вопросами и требованиями заявлений.
+12
-1
+11
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Мэри-Сью
Столько инфы везде, и вся противоречивая... Уже боязно заходить не только на спортс, а вообще в интернет... Но пусть хотя бы ухудшений не будет... 😢 Эх Рома Рома.... 😭
+14
-1
+13
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Храбрая виолончелистка
Роман, выкарабкивайся! Бери пример со старшего поколения. Пусть кризис скорее минует.
+16
0
+16
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UserFreud
Им позвонили, видимо, после публикации инсайдерской инфы об ухудшении состояния Романа. Семье и так тяжело сейчас, а они ещё и вынуждены опровергать желтушные заметки от мэшей, лайфов и т.п.
+34
0
+34
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Тесса Каплан
Больница хорошая, помогут. По-другому быть не может, только выздоровление.
+25
-1
+24
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Е...С
Дай Бог все будет хорошо.
+20
0
+20
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