Домнина о болезни Костомарова: «Ухудшений на данный момент нет, состояние стабильно тяжелое»
Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина рассказала о состоянии своего супруга – олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Ранее 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что его состояние ухудшилось.
«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», – цитирует Домнину ТАСС.
Это также подтвердил отец фигуриста Сергей Костомаров.
«Состояние Романа на данный момент стабильно тяжелое. Про ухудшение информации нет», – заявил он «Матч ТВ».
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
Золотые слова, хоть бы кто-то их услышал
По идее надежным источником могут являться только члены семьи, а по-хорошему их надо оставить в покое, а не лезть с дебильнымы вопросами и требованиями заявлений.