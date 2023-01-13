Домнина о болезни Костомарова: «Ухудшений на данный момент нет, состояние стабильно тяжелое»

Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина рассказала о состоянии своего супруга – олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Ранее 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что его состояние ухудшилось.

«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», – цитирует Домнину ТАСС.

Это также подтвердил отец фигуриста Сергей Костомаров.

«Состояние Романа на данный момент стабильно тяжелое. Про ухудшение информации нет», – заявил он «Матч ТВ».

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?