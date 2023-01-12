Татьяна Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит болезнь»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала своего бывшего партнера Романа Костомарова, который госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией.

Дуэт Навки и Костомарова выиграл олимпийское золото Турина-2006.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» – сказала Навка.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?