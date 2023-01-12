Татьяна Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит болезнь»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала своего бывшего партнера Романа Костомарова, который госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией.

Дуэт Навки и Костомарова выиграл олимпийское золото Турина-2006.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» – сказала Навка.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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5 комментариев

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Wiley Fox
Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь.

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Видимо, вместе с Песковым молится
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Ir_rish
Лаптева, вот прямо так Навка и сказала: "«Состояние Костомарова тяжелое..."?
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ИннаВБ
Ответ Девушка Безимени
Навка верующая?
В данной ситуации, все становятся верующими. Роману здоровья
+9
-1
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сервисник
Ответ Девушка Безимени
Навка верующая?
Бывают моменты в жизни, когда все начинают быть верующими! Роману здоровья!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
Навка верующая?
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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