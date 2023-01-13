РУСАДА может обжаловать решение дисциплинарного комитета об оправдании Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о ситуации вокруг допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, но аннулировал ее результаты, показанные 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге – в день взятия положительной пробы.

«РУСАДА еще не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения.

После ознакомления с мотивировочной частью решения дисциплинарного комитета по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования (дисциплинарный комитет является независимым органом – Sports.ru).

Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», – сказала Логинова.