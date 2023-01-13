РУСАДА может обжаловать решение дисциплинарного комитета об оправдании Валиевой

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о ситуации вокруг допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, но аннулировал ее результаты, показанные 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге – в день взятия положительной пробы.

«РУСАДА еще не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения.

После ознакомления с мотивировочной частью решения дисциплинарного комитета по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования (дисциплинарный комитет является независимым органом – Sports.ru).

Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», – сказала Логинова.

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5 комментариев

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Jazzy22
Странно, для чего обжаловать?
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ФиладельфияЮнион
Кто это такая?
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-1
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Bashibuzuck
"Павел может лететь в Ленинград? А Женя может лететь в Ленинград? Вооот, они оба могут"(c)😁
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russalka
А зачем обжаловать?
0
-1
-1
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Товарищ Майор.
Ничего не понятно, но очень интересно
+10
0
+10
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