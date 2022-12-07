CAS о деле Валиевой: «Не будем комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена»

В Спортивном арбитражном суде (CAS) высказались о допинговом деле российской фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

«В соответствии со своими правилами и практикой, CAS не будет комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена», – сообщили в .

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