Тарасова о желании Грассля сотрудничать с Тутберидзе: «Почему мы должны учитывать международную обстановку? Спокойно к этому отношусь»

Теги Татьяна Тарасова сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о желании итальянца Даниэля Грассля сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Грассль приехал на стажировку в «Хрустальный». Сообщается, что он хочет сотрудничать с Тутберидзе на постоянной основе.

«Нормальное явление, если спортсмен хочет работать с другим тренером. Мы все работали с иностранцами.

Почему мы должны учитывать международную обстановку? Ученики просят, и мы должны с ними работать. Спокойно к этому отношусь. Я сотрудничала со многими странами: Япония, Америка, Канада, Франция, Италия и финны были.

Этери Георгиевна – хороший тренер. Разве может быть у нее плохая работа в группе?» – сказала Тарасова.

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4 комментария

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Этери горячая
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Думаю, всем фигуристам хотелось бы, чтобы их тренировала Этери Георгиевна. Естественно хотеть лучшего тренера.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Главное, чтобы сам Грассль был в курсе, а то как бы "без него его женили"
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наталья Головченко
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Ответ Rygeek
А Роднину спросят?
Лучше Родину, ту самую Леночку)))
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Rygeek
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А Роднину спросят?
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