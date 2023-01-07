Тарасова о желании Грассля сотрудничать с Тутберидзе: «Почему мы должны учитывать международную обстановку? Спокойно к этому отношусь»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о желании итальянца Даниэля Грассля сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе.
Ранее стало известно, что Грассль приехал на стажировку в «Хрустальный». Сообщается, что он хочет сотрудничать с Тутберидзе на постоянной основе.
«Нормальное явление, если спортсмен хочет работать с другим тренером. Мы все работали с иностранцами.
Почему мы должны учитывать международную обстановку? Ученики просят, и мы должны с ними работать. Спокойно к этому отношусь. Я сотрудничала со многими странами: Япония, Америка, Канада, Франция, Италия и финны были.
Этери Георгиевна – хороший тренер. Разве может быть у нее плохая работа в группе?» – сказала Тарасова.
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