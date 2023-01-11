Железняков о болезни Костомарова: «Вполне может быть, что это связано с выступлением в шоу. В 30 градусов мороза кататься нельзя ни за какие деньги»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова

«Дай бог здоровья Роману, это самое главное сейчас. Вполне может быть, что это связано с выступлением в шоу. У нас ведь как только спортсмены заканчивают карьеру и прекращают тренироваться, то начинают думать, как заработать. Работают тренерами, постановщиками, но большинство также выступают в шоу, которое заказывает организатор.

Там ты должен выйти выступать в любом случае, неважно, в какую погоду — ты должен идти и катать, потому что подписал контракт. Не удивлюсь, если с Ромой произошло именно так.

Это касается вообще всех фигуристов, каждый должен вкалывать и пахать для того, чтобы прокормить и обеспечить семью. Тем более ни для кого не секрет, что фигуристы очень рано заканчивают карьеру, поэтому это очень печально.

У меня был случай в юности, когда по подписанному контракту я вышел танцевать в -25 градусов, я тогда разогревался в палатке, это было просто невозможно. В такую погоду очень тяжело исполнять трюки, тогда я порвал себе связки, которые заживали очень долго.

А самое главное, что у нас нет никаких страховок, ничего ни для спортсменов, ни для артистов балета. Есть только общая медицинская страховка, но она ничего не дает. Заслуженный спортсмен, если с ним что-то случилось, а у него нет денег, накоплений, связей, — ничего не значит. Надо помнить, что всегда главное — здоровье, всегда думайте, куда суетесь. В 30 градусов мороза кататься нельзя ни за какие деньги.

Еще раз желаю скорейшего выздоровления Роману. Каждый человек — хозяин своего разума», — сказал Железняков. 

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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7 комментариев

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UserFreud
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Железняков здесь выглядит прям супер-адекватно, особенно на фоне легкомысленного в этой теме Мишина. И про погодные условия, и про безальтернативность заработков на шоу для экс-фигуристов. Даже неожиданно прям, может же ведь🤭
Здесь Железняков говорит с позиции человека, который сам участвовал в подобных мероприятиях и знает, чем это может грозить (понимая при этом, почему спортсмены в этом участвуют). Кто-то ещё удивляется, почему это фигуристы с болезнями травмами с шоу почти никогда не снимаются. Я редко когда соглашаюсь с Железняковым, но в данной ситуации он молодец, что озвучил это.
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ТМЗ
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пару гандонов посадить на 15 суток,штрафануть и лишить лицензии уйни под названием " танцы в пьяном угаре и маеечке"
остальные долб/оебы поймут,что не просто так учатся врачи 6 лет и потом еще 2-4 года
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ribikorto
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В данном случае заказчики шоу почти наверняка местные власти, они и должны были отменять. Сейчас вообще-то требования безопасности есть к организациям массовых мероприятий. Но чиновникам на них часто плевать. А Авербух тут сам на контракте. Будь это гастрольное шоу самого Авербуха он мог отменить и вернуть деньги зрителям. И никто бы не морозился ни по каким контрактам.
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Оле-Лукойе
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Так, я за недавнее время внезапно для себя согласилась со словами Родниной, теперь с Железняковым согласна. Этак недолго и от Лайшева-Рудковской-Меган умные вещи услышать.
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Дружба11
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Все верно Алексей.
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Gemma157
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Ледовые шоу, оказывается, еще и опасны. Позакрывать надо все
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ХавиГави_Паратрупер
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Железняков здесь выглядит прям супер-адекватно, особенно на фоне легкомысленного в этой теме Мишина. И про погодные условия, и про безальтернативность заработков на шоу для экс-фигуристов. Даже неожиданно прям, может же ведь🤭
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