Железняков о болезни Костомарова: «Вполне может быть, что это связано с выступлением в шоу. В 30 градусов мороза кататься нельзя ни за какие деньги»

Хореограф Алексей Железняков высказался о госпитализации олимпийского чемпиона .

«Дай бог здоровья Роману, это самое главное сейчас. Вполне может быть, что это связано с выступлением в шоу. У нас ведь как только спортсмены заканчивают карьеру и прекращают тренироваться, то начинают думать, как заработать. Работают тренерами, постановщиками, но большинство также выступают в шоу, которое заказывает организатор.

Там ты должен выйти выступать в любом случае, неважно, в какую погоду — ты должен идти и катать, потому что подписал контракт. Не удивлюсь, если с Ромой произошло именно так.

Это касается вообще всех фигуристов, каждый должен вкалывать и пахать для того, чтобы прокормить и обеспечить семью. Тем более ни для кого не секрет, что фигуристы очень рано заканчивают карьеру, поэтому это очень печально.

У меня был случай в юности, когда по подписанному контракту я вышел танцевать в -25 градусов, я тогда разогревался в палатке, это было просто невозможно. В такую погоду очень тяжело исполнять трюки, тогда я порвал себе связки, которые заживали очень долго.

А самое главное, что у нас нет никаких страховок, ничего ни для спортсменов, ни для артистов балета. Есть только общая медицинская страховка, но она ничего не дает. Заслуженный спортсмен, если с ним что-то случилось, а у него нет денег, накоплений, связей, — ничего не значит. Надо помнить, что всегда главное — здоровье, всегда думайте, куда суетесь. В 30 градусов мороза кататься нельзя ни за какие деньги.

Еще раз желаю скорейшего выздоровления Роману. Каждый человек — хозяин своего разума», — сказал Железняков.

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