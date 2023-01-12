Анна Семенович: «От всего сердца желаю Костомарову скорейшего выздоровления. Конфликт? Не раздувайте то, чего нет, у нас шикарные отношения»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Анна Семенович Фигурное катание

Российская певица, актриса и экс-фигуристка Анна Семенович поддержала олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией. 

Семенович и Костомаров выступали в танцевальном дуэте в 1999-2000 годах. Они участвовали в чемпионатах мира и Европы.

– От всего сердца желаю своему другу Роме Костомарову скорейшего выздоровления. Абсолютно уверена, что он справится с болезнью. Так случается, что простудные инфекции преследуют спортсменов, чья жизнь связана со льдом.

– Вы сказали о дружбе, а в СМИ много информации, мол, у вас чуть ли не конфликт 20 лет.

– Не раздувайте того, чего нет, хорошо? У нас шикарные отношения, просто любимая журналистская братия обожает драмы. Я несколько лет была партнершей Романа, и вместе мы прошли через разные трудности.

Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдет и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лед, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями.

Дорогой Рома, пусть заряд моих положительных пожеланий ускорит выздоровление. Держись, борись, не унывай! Ты всегда, в любой ситуации можешь положиться на нас.

Желаю отличного самочувствия и прекрасного настроения. Прочь хандру, и вперед – на поправку! – сказала  Семенович.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

13 комментариев

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Девочка с севера
И тут вдруг вспомнили про Семенович. На спортсе новый персонаж.
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Александр Константинов
*Держись, борись, не унывай! Ты всегда, в любой ситуации можешь положиться на нас.*

Ну, как бы... вот... ситуация.
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Глокая Куздра
https://youtu.be/m_o4B7i7mSQ
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мистер бин
Ответ Лилибет
Она закончила карьеру из-за травмы мениска,потом стала певицей
Настоящие певицы обиделись.
0
-1
-1
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Лилибет
Ответ HoratioH
Из этого поста я впервые узнал, что Семенович когда-то была фигуристкой
Она закончила карьеру из-за травмы мениска,потом стала певицей
+4
0
+4
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oldparakhod
А если даже и был какой то конфликт, то Аня не может от души пожелать выздоровления? Слов нет.
+4
0
+4
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KKA
Ответ 15909576@vkontakte.ru
Да, и очень перспективной
Призёр чемпионата Европы, если не ошибаюсь …
+2
0
+2
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Спорт_в_массы
Кузнецов попытался над человеком в реанимации хайпануть, спровоцировав гадости в его адрес от бывшей партнёрши. Есть вообще предел гнусности? Чисто для себя, чтобы без отвращения в зеркало смотреть?..
+26
-1
+25
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HoratioH
Ответ 15909576@vkontakte.ru
Да, и очень перспективной
Но гораздо больше она прославилась как артистка с пятым размером груди
+4
-1
+3
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Анна Минакова
Вот Рома офигеет,когда придет в себя и все прочтет,что писали 😂🙏🙏 выздоровления!
+13
0
+13
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15909576@vkontakte.ru
Ответ HoratioH
Из этого поста я впервые узнал, что Семенович когда-то была фигуристкой
Да, и очень перспективной
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antrrap
Ответ HoratioH
Из этого поста я впервые узнал, что Семенович когда-то была фигуристкой
Я в шоке
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
Из этого поста я впервые узнал, что Семенович когда-то была фигуристкой
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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