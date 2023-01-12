Анна Семенович: «От всего сердца желаю Костомарову скорейшего выздоровления. Конфликт? Не раздувайте то, чего нет, у нас шикарные отношения»

Российская певица, актриса и экс-фигуристка поддержала олимпийского чемпиона , который госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией.

Семенович и Костомаров выступали в танцевальном дуэте в 1999-2000 годах. Они участвовали в чемпионатах мира и Европы.

– От всего сердца желаю своему другу Роме Костомарову скорейшего выздоровления. Абсолютно уверена, что он справится с болезнью. Так случается, что простудные инфекции преследуют спортсменов, чья жизнь связана со льдом.

– Вы сказали о дружбе, а в СМИ много информации, мол, у вас чуть ли не конфликт 20 лет.

– Не раздувайте того, чего нет, хорошо? У нас шикарные отношения, просто любимая журналистская братия обожает драмы. Я несколько лет была партнершей Романа, и вместе мы прошли через разные трудности.

Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдет и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лед, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями.

Дорогой Рома, пусть заряд моих положительных пожеланий ускорит выздоровление. Держись, борись, не унывай! Ты всегда, в любой ситуации можешь положиться на нас.

Желаю отличного самочувствия и прекрасного настроения. Прочь хандру, и вперед – на поправку! – сказала Семенович.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?