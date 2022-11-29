Поздняков о передаче дела Валиевой в CAS: «Процесс может занять приличное количество времени. Предыдущее разбирательство между WADA и РУСАДА затянулось надолго»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допинговом деле фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд ( ) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

– Сейчас мы имеем апелляцию WADA на решение в CAS. И с юридической точки зрения тут пока ничего нового. Но вы сказали, что если решения по этому вопросу поставят под сомнение результаты наших фигуристов в Пекине, то Олимпийский комитет России станет активным участником процесса.

– WADA подало апелляцию не на решение, а на бездействие, как они это видят, РУСАДА, и на данном этапе рассмотрения это будет разбирательство только между двумя организациями. До того момента как этот процесс не будет урегулирован, говорить о том, что будет дальше, достаточно сложно.

Но мне не очень понравилось, что WADA заранее потребовало дисквалификацию на четыре года для Камилы. Это неправильно и с точки зрения отсутствия на данный момент каких-либо решений, и ввиду того, что спортсменка несовершеннолетняя. Но таков стиль работы WADA.

По поводу перспектив этого процесса есть понимание, что он может занять приличное количество времени. Предыдущее разбирательство между WADA и РУСАДА затянулось надолго, да и в целом у них длительная история взаимоотношений.

Мы сейчас не являемся стороной процесса и не можем на него влиять. Но если решение затронет интересы олимпийской команды России и в том числе распределение медалей на Олимпийских играх, то сразу включается.

– Технически и юридически мы к этому процессу готовы? У нас есть сейчас специалисты, чтобы эту битву вести? Мы продолжаем работать с нашими зарубежными юристами?

– Да, мы с ними по-прежнему сотрудничаем. Юристы, с которыми мы работали на Олимпийских играх в Китае, продолжают с нами взаимодействовать. Это команда, которая работала по вопросу Камилы Валиевой непосредственно в Пекине. В тот момент мы выиграли, я считаю, – сказал Поздняков.

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